Dolardaki küresel değer kazancı sonrası yönünü yukarı çeviren dolar/TL'de 3.65'li seviyelerdeki seyir devam ederken piyasalarda jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolardaki küresel değer kazancı sonrası yönünü yukarı çeviren dolar/TL'de 3.65'li seviyelerdeki seyir devam ederken piyasalarda jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin hafta başındaki açıklamaları sonrası Mart ayında faiz artışı olasılıklarının yükselmesi doların tüm gelişmekte olan ülke para birimleri karşısındaki değer kazancında ana belirleyici oldu.

CME Group FedWatch uygulamasına göre vadeli işlemciler Çarşamba günü Fed’in Mart ayında faizleri artırmasına yüzde 35 ihtimal verirken, bu oran şimdi yüzde 66’ya çıktı.

Dolar, Fed’in bu ay faizleri artırmayı ciddi bir şekilde değerlendirdiğine dair sinyallerin ortaya çıkmasının ardından bugün yedi ayın zirvesine yakın seviyelerde seyretti.

Diğer taraftan ise TL’deki değer kaybında dün jeopolitik endişelerin de bir miktar yer aldığına dikkat çeken bankacılar önümüzdeki dönemde özellikle Suriye’de yaşanan çatışmaların yakından izleneceğini belirttiler.

Türkiye ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) dün YPD’nin hakim olduğu Menbiç’e yönelik saldırı başlattı.

Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü, Türk ordusu ve Suriyeli müttefik grupların dün Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç yakınlarında ABD destekli grupların elindeki bölgelere saldırdığını söyledi.

Konu hakkında haberin yazıldığı sırada Türkiye’den bir yorum gelmedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu hafta yaptığı açıklamada, El Bab’ın ardından bir sonraki hedefinin Menbiç olduğunu söylemişti.

DNG Danışmanlık’tan Fatih Keresteci, “Suriye’nin kuzeyine ilişkin artan jeopolitik riskler TL’nin olumsuz ayrılmasına neden oldu. Jeopolitik riskler azalırsa TL’de anlamlı bir değerleme olabilir. Aksi taktirde negatif ayrışmaya devam edebilir” dedi.