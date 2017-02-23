Dolar ve Euro’da flaş düşüş! İşte son durum…

Dolar/TL'de düşüş devam ediyor. Güne 3,5880 liradan başlayan dolar 21:00 itibariyle 3,56 seviyesinde işlem gördü.

Son günlerde kan kaybeden dolarda düşüş devam ediyor. Güne 3,5880’dan başlayan dolar 3,58 sevisinin altına gerileyerek 5 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5561”yi gördü. Saat 21:00 itibariyle Dolar/TL karşısında 3,5684’ten işlem görüyor. Güne 3,7940’den başlayan euro ise 3,7725’den işlem görüyor.

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MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLERİ AZALDI

Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Şubat ile biten haftada 3 milyar 749 milyon dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 17 Şubat ile biten haftada 3 milyar 749 milyon dolar azalarak 105 milyar 371 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de, 3 milyar 749 milyon dolar azalarak 92 milyar 799 milyon dolardan 89 milyar 50 milyon dolara geriledi. Altın rezervlerinde ise 17 Şubat haftasında herhangi bir değişim olmadı.