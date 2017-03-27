Dolar ve Euro’nun ateşi yine yükseldi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık yasa tasarısını Kongre'den geri çekmesinin ardından, ekonomiyi destekleyici politikaların geleceğine ilişkin belirsizlik oluşmasıyla dolar küresel piyasalarda gerileyen dolar, lira karşısında yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL sabah saatlerinde 3.6035/3.6072'den, euro/TL ise 3.9080/3.9121'den işlem görürken, akşam saatlerinde dolar yeniden yükselerek 3.6191 lira ile 3.62 liraya, Euro ise 3.94 lirayı geçip 3.9407 liraya dayandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık yasa tasarısını Kongre'den geri çekmesinin ardından, ekonomiyi destekleyici politikaların geleceğine ilişkin belirsizlik oluşmasıyla dolar küresel piyasalarda gerileyen dolar, lira karşısında yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL sabah saatlerinde 3.6035/3.6072'den, euro/TL ise 3.9080/3.9121'den işlem görürken, akşam saatlerinde dolar yeniden yükselerek 3.6191 lira ile 3.62 liraya, Euro ise 3.94 lirayı geçip 3.9407 liraya dayandı

Küresel piyasalarda euronun 1.08 doların da üzerine çıkarak 1.0885 dolara kadar yükselmesinin ardından, dolar 3.5885 liraya kadar indikten sonra yeniden yükselerek 3.6191 lira ile 3.62 liraya dayandı. Euro da parite etkisiyle 3.90 liranın altına inerek 3.8987 liraya geriledikten sonra toparlanarak 3.94 lirayı geçip 3.9407 liraya çıktı.

SEN DE Mİ BRÜTÜS?

İş Yatırım’ın “Sen de mi Brütüs?” başlıklı piyasa raporunda, Shakespeare'in Julius Caesar oyununun uzun bir aradan sonra New York'ta New Victory tiyatrosunda sahnelenmeye başladığına işaret edilerek, bu konuda şu bilgiler verildi:

“Yönetmen Devin Brain eski Roma'dan günümüze esintiler taşıyan oyunun hiç olmadığı kadar güncel olduğunu söylüyor. Katılmamak mümkün değil. Julious Caesar tarihin ilk popülist liderlerinden biri. Popülizm ABD ve Avrupa'da hiç bir zaman bu denli popüler olmamıştı.

Julious Caesar Roma'ya daha iyi hizmet etmek için Senato'nun yetkilerini sınırlamak istemişti. Sonu hüsranla biten macerasını hepimiz biliyoruz.”

“JULİOUS CAESAR OYUNUNUN MODERN BİR VERSİYONU”

Julious Caesar oyununun “modern bir versiyonu”nun da Washington'da Temsilciler Meclisinde oynanmakta olduğunun altı çizilen raporda, “ABD'nin menfaati için Obamacare diye bilinen sağlık paketinde değişiklikler yapmak isteyen Trump Cumhuriyetçilerden gerekli desteği alamadığı için yasa tasarısını geri çekmek zorunda kaldı” denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“HAYATA GEÇİRMENİN HİÇ DA KOLAY OLMAYACAĞINI GÖSTERİYOR”

“Trump yönetiminin ilk büyük sınavı olarak görülen tasarının Temsilciler Meclisinden geçirilememesine piyasaların tepkisi beklediğimiz kadar sert olmadı. ABD doları ve hisse senedi sınırlı değer kaybederken emin liman ABD tahvilleri, altın ve Japon yeni yükseldi. Piyasalardaki satış baskısının önümüzdeki günlerde devam edebileceğini düşünüyoruz. Trump zaferi sonrası piyasalardaki yükselişin arkasındaki temel gerekçe vergi indirimi ve altyapı yatırımlarıyla desteklenen büyüme odaklı ekonomi politikalardı. Sağlık paketinin kanunlaştırılması sürecinde yaşanan yenilgi büyüme odaklı ekonomik politikaların hayata geçirilmesi için gerekli kanunları Temsilciler Meclisinden geçirmenin hiç de kolay olmayacağını gösteriyor.”

“SATIŞ YAPMAK İÇİN GEREKLİ BAHANEYİ VEREBİLİR”

Kongre’deki Cumhuriyetçi grup ikna edilmediği sürece Trump yönetiminin “büyüme odaklı politikaların” yasalaşması için Temsilciler Meclisinde 218 oyu bulmasının “zor göründüğü” vurgulanan raporda, “Trump'ın büyüme odaklı ekonomi politikalarını hayata geçiremeyeceği endişesi değerlemelerin zaten çok yüksek olduğu piyasalara satış yapmak için gerekli bahaneyi verebilir” denildi ve şöyle devam edildi:

“HİSSE ÜZERİNDE KISA SÜRELİ SATIŞ BASKISI GÖRÜLEBİLİR”

“Türkiye piyasaları bu süreçte nasıl davranır? Sabah ilk işlemlerde Türk lirasının seyri doların değer kaybetmesinin döviz piyasasını olumlu etkileyeceğini gösteriyor. ABD faizlerindeki gerileme ve Türk lirasının değer kazanmasının tahvil piyasasını da olumlu etkilemesini bekliyoruz. Borsa İstanbul'da ise hafif aşağı yönlü bir seyir bekliyoruz. Wall Street'in yükseldiği dönemde Türk lirası değer kaybederken güçlenen borsa, Wall Street değer kaybederken Türk lirasının değer kazanmasına rağmen değer kaybedebilir. Ancak takas değişimleri halen Borsa İstanbul'a yabancı ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Hisse üzerinde kısa vadede satış baskısı görebiliriz.”

ALTININ YÖNÜ YUKARIYA

Dolardaki küresel gerileme, altın fiyatlarının yönünü yukarıya çevirmesine neden oldu. Altının ons fiyatı 1,258 dolar ile geçen Şubat ayı sonundan bu yana en yüksek düzeyini gördü. Altındaki küresel artış Kapalıçarşı’ya da yansıdı. Gram altın 142 liradan 148 liranın üzerine çıkarken, çeyrek 233.5 liradan 244.5 liraya, Cumhuriyet altını da 981 liradan 983 liraya yükseldi.

PETROL GERİLEDİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve üye olmayan Rusya’nın üretim kesintilerini yıl ortasına kadar uzatılabileceklerine ilişkin işaretlere karşın, ABD’de petrol kuyuları sayısında hızlı artışın etkisiyle Brent hampetrolünün varil fiyatı 50 dolar sınırına kadar geriledi. Brent’in yanısıra, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 48 doların altına gerileyerek 47.57 dolara indi.