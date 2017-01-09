Dolar yeni milyonerler yarattı

TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi sadece geçen kasım ayında 6 bin vatandaşı milyoner yaptı. Kasım 2016 kasım ayı itibariyle bankada 1 milyon TL ve üzerinde parası olan vatandaş sayısı 107 bin oldu. 2015 sonunda Türkiye'de milyoner sayısı 93 bin 8 kişiydi.

TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi sadece geçen kasım ayında 6 bin vatandaşı milyoner yaptı. Kasım 2016 kasım ayı itibariyle bankada 1 milyon TL ve üzerinde parası olan vatandaş sayısı 107 bin oldu. 2015 sonunda Türkiye'de milyoner sayısı 93 bin 8 kişiydi.

Aralık 2015 itibarıyla hesabında 1 milyon liradan daha fazla parası olan banka müşterilerinin sayısı 93 bin 8 kişiydi. 2016 kasım ayı sonunda bu rakam 107 bine çıktı. 2015 Aralık itibariyle milyonerlerin bankalardaki toplam paralarının Türk Lirası karşılığı 594 milyar lira olarak hesaplandı.

2016’da aylar itibarıyla milyoner mudi sayısındaki değişime bakıldığında, rakam ocakta bin 458 ve şubatta 663 artarken, mart ayında 600 kişi geriledi. Milyoner mudi sayısı nisanda yeniden artışa geçti. Nisanda listeye 718 kişi daha eklendi. Mayısta milyonerlerin arasına bin 980 kişi, haziranda 600 kişi, temmuzda ise bin 170 kişi daha katıldı.

AĞUSTOSTA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ağustosta ise milyoner sayısı düşüşe geçti ve bin 102 kişi azaldı. Söz konusu rakam eylülde bin 51 artarken, ekimde 2 bin 28 kişi daha artarak 100 bin 974 kişiye yükseldi. Milyoner sayısında Ocak-Kasım 2016 döneminde aylık en yüksek artış kasımda gerçekleşti. Kasımda milyoner sayısı 6 bin 25 kişi daha artarak 106 bin 999’a tırmandı.

KASIMDAKİ MİLYONER SAYISI 107 BİN

BDDK verilerine göre, milyoner sayısı kasımda 6 bin 25 kişi daha artış gösterdi. Böylece milyoner sayısında 9 aydaki artış 8 bine dayanırken, Sadece bir aydaki artış 6 bini geçti. TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi dövizi bulunan vatandaşı milyoner yaptı.

‘270 BİN DOLARI OLAN MİLYONER’

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, artık 270 bin doları olanın milyoner olduğunu ifade etti. Muratoğlu, ” Zengin olmak için üretmekmiş, satmakmış hepsi hikaye oldu. Eylül ortasında 790 bin lirası ile dolar alan biri bugün milyoner seviyesine yükseldi. Yani bugün bankada 270 bin doları olan, milyoner! Bir de tersten okuyalım. Yine Eylül ortasında 270 bin dolar borcu olan biri, bugün bir milyon liranın üzerinde borçlu.

ʻʻ Eylül ortasında 270 bin dolar borcu olan biri, bugün bir milyon liranın üzerinde borçlu. Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu

Genel anlamda bakarsak, bu kadar yüksek borçlu bir ekonomi için TL nin değer kaybı ülkeyi uçuruma sürüklüyor. Uygulanan! ekonomi politikası TL'yi tekmeleyerek aşağı itiyor. Daha bunu kabullenemiyorlar… Merkez Bankası’nın elinde bir tek faiz silahı kaldı, onu da icazet almadan kullanması yasak… Bir yerde yükseliş illa duracak. Maalesef bizim için durması değil düşmesi gerekiyor.