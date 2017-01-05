Dolarda son durum! Dolar ne kadar oldu?

Doları 14 yılın zirvesine taşıyan değer kazancı trendinin dün itibarıyla yerini kâr satışlarına bırakmasıyla dolar/TL 3.60'lı tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirerek 3.56'lı seviyelere geriledi.

Küresel piyasalarda dolar, yatırımcıların Trump’ın başkan seçilmesinden sonra başlayan iki aylık hızlı yükselişin ardından kâr satışlarına geçmeleriyle beraber 14 yılın zirvesini gördüğü yükselişine son vererek gerilemeye devam etti.

Haftaya beklentilerin üzerinde enflasyon verilerinin de etiksiyle tarihi zirve olan 3.6040’ı test ederek başlayan dolar/TL dün akşam saatleri itibarıyla 3.58’li seviyelere geriledikten sonra düşüşünü sürdürerek bu sabah saat 09:20’de gün 3.5660/3.5672 seviyesinde başladı.

Doların diğer altı önemli para birimi karşısındaki hareketlerini izleyen dolar endeksi 14 yılın zirvesi olan 103.82’den gerilemeye devam ederek 102.23 oldu.

Bankacılar iç piyasalarda bugün önemli bir veri olmadığını belirtirken, dış piyasalarda ise Cuma günü açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verileri öncesi bugün işsizlik maaşı

başvurularının yakından takip edileceğini belirttiler.

ABD’de Fed’in Aralık ayı toplantı tutanakları, neredeyse tüm Fed politika yapıcılarının, başkanlığa seçilen Donald Trump’ın mali teşviklerinden dolayı ekonominin daha hızlı büyüyebileceği konusunda görüş birliği gösteriyor. Tutanaklara göre politika yapıcıların birçoğu daha hızlı faiz artışı olabileceğini öngörüyor.

Bankacılar tutanakların dolardaki küresel değer kazancını trendini kuvvetlenmesini sağlayacak yeni bir bilgi içermemesi nedeniyle kâr satışlarının görüldüğünü belirtirken, kâr

satışları dolar/TL’yi tarihi zirvelerden bir miktar da olsa uzaklaştıran en önemli etken oldu.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Fed tutanaklarından trend değişikliği yaratabilecek bir gelişme göremiyoruz. Bunun da etkisiyle dolarda sert kayıplar yaşandı. TL’ye de bu trend benzer şekilde yansıdı. Trump’ın başkanlık koltuğuna oturacağı 20 Ocak’ın yaklaşmasıyla birlikte bu hareketliliği daha çok göreceğiz diye düşünüyorum” dedi.

Öte yandan Nomura Ekonomisti İnan Demir, dün yayımladığı “TL ucuz mu?” başlıklı raporunda Aralık’ta 92.16’ya gerileyen Reel Efektif Kur Endeksi’nden yola çıkarak TL’nin henüz yeterince ucuz olmadığını çıkarımını yaptı.

Demir, Ocak 2003’te başlayan endeksin Aralık ayı itibarıyla en düşük seviyelerden sadece yüzde 3 yukarıda olduğuna dikkat çekerek, bunun da TL’nin değerinin altında işlem görüp görmediği sorularını beraberinde getirdiğini belirtti.

Ancak endeksin 2001 krizi dönemindeki seviyeleri kapsamadığına da dikkat çeken Demir, endeksi 2001 krizi dönemini kapsayacak şekilde bir tahmin yapılmaya çalışıldığında Aralık

ayına göre yüzde 27 daha düşük seviyelerin ortaya çıktığını belirtti.

Demir, “Bu sepet bazında 4.56 dolar/TL olarak ise 4.45 seviyesi anlamına geliyor” dedi ancak bu rakamların bir hedef olarak kullanılmaktan ziyade TL’nin gerçekten hangi noktada değerinin altında olduğunun anlaşılması için değerlendirilebileceğini belirtti.