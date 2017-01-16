Dolarda son durum! Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL haftaya 3.76 seviyesinde başladı. Merkez Bankası'nın bugün de repo ihalesi açmamasıyla dolar/TL 3.75'in de altına çekilmesine karşın tekrardan 3.76'ya yükseldi.

Cuma günü akşam saatlerinde 3.7650 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah güne 3.7665 seviyesinden başladı. Merkez Bankası’nın repo ihalesi açmamasıyla kur sabah saatlerinde 3.75’in de altına indi. Dolar/TL saat 13:23’te 3.7676/3.7682 den işlem görüyor. Euro/TL 3.9926/3.9921 seviyesindeydi.

PİYASALAR MERKEZ’E ODAKLANDI

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Merkez Bankası’nın hamlesini yorumladı. Erkan, Kurda oynaklığın önüne alternatif Merkez Bankası araçlarıyla geçilmeye çalışılacağını belirtti. Erkan şöyle dedi:

“Kurlardaki zımni oynaklığın belli seviyeleri geçmesinin Merkez Bankası'nı daha müdahaleci olmaya doğru yönelttiğini görüyoruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz haftanın son 2 gününde repo ihalesi açmayarak ve piyasa sıkılaştırması yaparak yapmış olduğu hamlelerin dolar/TL kurunu daha yukarıya gitmekten alıkoyduğunu söyleyebiliriz. Repo ihalesi açmamak, geçmişteki istisnai gün uygulamalarından hatırladığımız bir aksiyon, bu aksiyon geçmişte FX (forex) satışı ile de destekleniyordu. Şimdi ise örtülü faiz artışı olarak nitelendirebileceğimiz bir piyasa enstrümanı kullanılıyor.

Merkez Bankası Cuma günü yapmış olduğu açıklamada; bankaların gün içi likidite ihtiyacı için mümkün mertebe geç likiditeye doğru yönlendirme yapacağının işaretlerini verdi. Repo faizi %8, geç likidite faizi ise %10. Bu, anlamlı bir piyasa sıkılaştırmasına işaret ediyor. Öte yandan, ticari bankaların Bankalararası Para Piyasası'ndan borçlanma limitlerinin de 11 milyar TL'ye indirilmiş olması, USD talebini önleyici bir başka hamle; iki hafta önce de bu limit 22 milyar TL'ye indirilmişti. Bu önlemler elbette geçici; sürdürülebilir değil. Şu anda Merkez Bankası'nın 24 Ocak'ta faiz artırımı yapıp yapmayacağı da tamamen ortada, öngörüsünü yapmak zor. O tarihe kadar, bu tarz piyasa hamleleri devam edecektir ve kurda oynaklığın önüne alternatif Merkez Bankası araçlarıyla geçilmeye çalışılacaktır. Bu yapılabilirse ay sonunda faiz artırımı gelmez. Ancak; kurda güniçi oynaklık belli seviyelerin altına indirilemez, şimdi olduğu gibi 10 kuruş civarında hareketler görürsek; TL'nin dayanma gücünü artırma adına faiz enflasyonla başa baş hale getirilebilir. Bu da 50 baz puanlık sınırlı montanda bir faiz artışı demek olacaktır. Sert bir faiz artışı ise beklemiyoruz.

Kurda ana fiyat dalgalarının halen yukarı doğru olduğunu görmekle beraber, Merkez Bankası'nın müdahaleci tavrı yeni alımlar konusunda yeterince cesaret olmamasına; aynı zamanda kurun da zaman zaman matematiksel olarak gün içi seviyelerinden aşağıya gelmesine sebebiyet vermektedir. Dolar/TL kurunun geri çekilebileceğine dair görüşler, 3,70 – 3,80 arasına bazı USD put (satım) TL call (alım) kontratlarının yerleşmesini sağlamıştır. Ancak sözleşmeler halen piyasa oyuncularının USD alım tarafında olduklarını gösteriyor. Bu kapsamda önemli kırılma noktaları da, 3,90 ve 4 olarak görünmektedir. Opsiyonların vade tarihleri ve nosyonal büyüklükleri aşağıda asıl kırılma noktasını ise 3,60 – 3,55 olarak vermektedir.”