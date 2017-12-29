Dolar fiyatı ne kadar oldu? (29.12.2017)

Yeni yıl tatilleriyle hafta boyunca 3.80 civarında seyreden dolar/TL, ABD'nin Türkiye'deki vize hizmetlerini yeniden başlatacağı açıklamasıyla birlikte dün gerilediği 3.78'li seviyelerde yılı tamamlamaya hazırlanıyor. TL'deki iyimserlik tahvil piyasasına da yansıyor

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ABD büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye’de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanıyor” denildi.

Ancak resmi açıklama öncesinde haber kanallarında ve internet sitelerinde gelişmenin duyurulmasının ardından dolar/TL’de sert düşüş yaşandı. Açıklamalar öncesi 3.82 civarında işlem gören dolar/TL 3.7735’e kadar geriledikten sonra günü 3.78 civarında tamamladı.

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Kur bu sabah güne anlamlı bir değişim göstermeyerek saat 0836’da 3.7780/3.7800 seviyesinden başladı. Sepet bazında TL aynı saatte 4.1453/4.1478, euro/TL 4.5126/4.5158 seviyesindeydi.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik gerginliğin önemli bir göstergesi olan karşılıklı vize işlemlerinin durdurulması Ekim ayı başında yaşanmıştı.

Ekim ayında ABD’nin İstanbul konsolosluğundaki bir çalışanın bir “FETÖ” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ABD Türkiye’deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

Türkiye ise karşılık olarak ABD’deki misyonlarında ve sınırda ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldı.

Dolar/TL Ekim ayı başında bu gelişmeyle birlikte işlem gördüğü 3.60 civarından 3.90’ın üzerine kadar yükselmişti. Bu seviyelerde kalıcı olmasa da TL bu dönemde benzer para birimlerinden negatif ayrışmıştı.

Dünkü karar öncesinde ABD’nin göçmen olmayan vize başvuruları için verilen en erken randevu tarihinin Ocak 2019’du.

Öte yandan Noel tatili ve yeni yılın son işlem günü olması nedeniyle işlem hacimleri de ortalamanın oldukça altında kalmaya da devam ediyor.

Bugün iç piyasada TÜİK saat 1000’da Kasım ayı dış ticaret verilerini, Turizm Bakanlığı ise Kasım ayı yabancı ziyaretçi sayısını açıklayacak. Öte yandan Hazine’nin ise önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma programını da bugün açıklaması bekleniyor. Piyasalarda takip edilen bir diğer gelişme ise 2018 yılı için asgari ücret açıklaması olacak. Ancak tüm bu gelişmelerin piyasalarda yön belirleyici olması beklenmiyor.

Küresel piyasalarda yılsonu nedeniyle pozisyonlar büyük oranda kapatıldı ve yeni pozisyon açma istekliliği de bulunmuyor.

Fed ve TCMB’nin faiz kararlarının ardından ABD’deki dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler yakından izleniyor.

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla’nın New York’ta görülen davasında istişarelerine devam eden jüri henüz karara varmadı. Kararın yeni yılda açıklanması bekleniyor.

TL’de ABD vize işlemlerinin yeniden başlamasıyla birlikte yaşanan iyimserlik tahvil/bono piyasasına da yansıdı. Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.94 olurken, valörde ortalama bileşik faiz yüzde 11.72’ye geriledi. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.40 oldu. Valörde ortalama bileşik faiz yüzde 13.34 olarak gerçekleşti.