Domates ve enginarı bile ithal eder olduk

Tarım ürünleri ithalatı 126.5 milyar dolara ulaştı. Kendi domatesini satacak ülke arayan Türkiye artık kuru fasulye, domates hatta enginar ithal eder duruma düştü

Yakın döneme kadar tarımda kendi kendine yeten Türkiye, artık en temel ürünlerin bile ithalatçısı durumuna düştü. CHP'nin hazırladığı tarım raporuna göre, AKP iktidarında Türkiye'nin tarım ithalatı 126.5 milyar dolara ulaştı. Domates ihraç edecek pazar arayan Türkiye'nin domates ithalatçısı olduğu ortaya çıktı.

CHP'nin “Türkiye'nin tarım ithalatı” raporunda “Türkiye'de 5.5 milyona yakın kişinin çalıştığı tarım sektörünün toplam üretimi 60 milyar dolar civarında kalırken, ABD'de 2.3 milyon kişinin çalıştığı tarım sektörünün toplam üretimi Türkiye'nin üç katını aşarak 175 milyar dolara ulaşıyor. Avusturalya'da tarımda kişi başına yıllık ortalama 93 bin dolarlık üretim yapılırken, bu rakam Türkiye'de 10 bin dolarda kalıyor. Tarım sektörünün bu verimsiz yapısı Türkiye'deki yoksulluğun en önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır” denildi.

Türkiye domatesi, KKTC, Romanya, Ukrayna'dan, elmayı Şili, İtalya, Fransa, Bosna-Hersek, Ukrayna, İran ve ABD'den ihtal etmek durumunda kaldı. Raporda enginarı bile ithal ettiğimiz ortaya çıktı. Türkiye, Mısır, KKTC ve Irak'tan enginar ithal ediyor. Rapora göre, AKP'nin iktidarda olduğu 2003-2016 dönemini kapsayan 14 yıllık dönemde Türkiye dünyadan toplam 126.5 milyar dolarlık tarım ürünü (işlenmiş tarım ürünleri de dahil) ithal etti.

2002'de yıllık 2.5 milyar dolar tarım ürünü ithalatı yapan Türkiye, 2014'te 14.2 milyar dolar, 2015 ve 2016'da sırasıyla 14.5 ve 14.3 milyar dolarlık ithalat yaptı.

NEREDEN, NE İTHAL EDİYORUZ

ARMUT: Şili, Arjantin, Çin, Güney Afrika

ARPA: Ukrayna, Fransa, Rusya, Almanya

AYÇİÇEĞİ: Moldova, Bulgaristan, Romanya ANTEP FISTIĞI: İtalya, Almanya, Mısır, İran BUĞDAY: Rusya, Kazakistan, ABD, Meksika

ÇAY: Sri Lanka, Kenya, Endonezya, Çin, İran

DOMATES: Rusya, KKTC, Romanya, Ukrayna

ELMA: Şili, İtalya, Fransa, Bosna-Hersek, ABD ENGİNAR: Mısır, KKTC, Irak

KURU FASULYE: Çin, Mısır, Arjantin, Peru

SALATALIK: Rusya, Belarus, Gürcistan,

KABAK: Ukrayna, Rusya, Çin, G. Afrika

PATATES: Hollanda, Almanya, Fransa, KKTC, KURU SOĞAN: Hollanda, İran, Rusya

YULAF: Ukrayna, Macaristan, Fransa, İspanya

NAR: Rusya, Peru, Şili, İtalya, Kolombiya NOHUT: Meksika, Hindistan, Arjantin