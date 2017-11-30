Dört büyük felaket ülkesinden biriyiz

Bir yıl içinde yaşanan afet sayısı bakımından OECD içinde 4’üncü olan Türkiye, bunların yol açtığı hasarın büyüklüğü bakımından 7’nci sırada.

İklim değişikliğine bağlı afetler, salgınlar, teknoloji ve sanayi kazaları son 30 yılda hızla artarken, Türkiye dünyanın önde gelen afet ülkelerinden biri haline geldi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) “Bir Bakışta Devlet Yönetimi 2017” raporuna göre, 1980-2016 döneminde Türkiye'de yılda ortalama 7.2 afet meydana geldi.

Her bir afetin Türk ekonomisinde yol açtığı zarar ise en az 1 milyar 672 milyon dolar oldu. Böylece, Türk halkının yıllık afet faturası ortalaması yaklaşık 12 milyar doları bulurken, afetlerin Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nı (GSYH) 1995-2015 arasında yüzde 0.22 düşürdüğü kaydedildi.

YILDA 300 AFET OLUYOR

Aynı dönemde 35 OECD ülkesindeki yıllık afet ortalaması 3.4 olurken, bunların yol açtığı afet başına maddi kayıp 1 milyar 778 milyon dolar olarak hesaplandı. Son 30 yılda doğal felaket, salgın, büyük sanayi veya teknoloji kazası ve sabotaj kaynaklı afetlerin yıllık sayısının 100'den 300'e çıktığı belirtilen raporda, bunların can ve mal kaybının yanı sıra, ekonomiye ve altyapıya uzun vadeli hasarlar meydana getirdiğine dikkat çekildi. Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve takip eden tsunaminin Fukuşima Nükleer Santrali'nde yol açtığı radyoaktif sızıntı örnek gösterilerek, bu tür risklere karşı devlet ile özel sektörün ve toplumsal kesimlerin birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Bir başka örnek olarak, ABD'deki Katrina Kasırgası'nın güney eyaletlerinde 125 milyar dolarlık zarara yol açtığı hatırlatıldı. Aynı dönemde Türkiye'deki en büyük afet ise 1999 depremi oldu.

En çok afet görülen ülkeler arasında dünyanın 1 numaralı deprem bölgesi Japonya; yılda 50'ye yakın kasırga, hortum ve tropikal fırtınanın vurduğu Meksika ve ABD ile birlikte Türkiye sayıldı.

En çok zararın ise İtalya, Japonya ve ABD'de görüldüğü ifade edilirken, 1.67 milyar dolarlık kayıpla Türkiye 35 ülke içinde 7'nci sırada yer aldı.

Ortaklaşa önlemler gerekli

BAZI felaketlerin birçok ülke, sosyal kesim ve sektörü birden etkilediğine dikkat çekilen OECD raporunda, İzlanda'da 2010'da lav püskürten Eyjafjallajökull volkanının Avrupa hava trafiğini engellemesi örnek gösterildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Geçmiş olaylardan dersler çıkarırken, sınır ötesi kırılganlıklar konusunda gelecekteki eğilimlerin öngörülmesi önemlidir. Bu nedenle hükümetler ile özel sektör aktörlerinin geniş açıdan bakarak ortaklıklar aracılığıyla birlikte çalışması, gelecekteki sonuçları azaltmak için uygun risk yönetimi stratejilerini belirlemesi zorunludur.”