Döviz borcunda ‘ABD’ ile yarışıyoruz

Türkiye’de döviz borcu 2014 ortasından bu yana yüzde 9 artarak, Latin Amerika ülkelerindeki yükseliş düzeyine yaklaştı

Gelişen piyasa ülkelerindeki döviz cinsinden borcun 2006'dan bu yana ikiye katlanarak, 2016 sonunda 7.2 trilyon dolara ulaştığına dikkat çeken Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), özellikle Latin Amerika ülkeleriyle Türkiye'de döviz borcunun büyük artış gösterdiği uyarısı yaptı.

Dünya genelinde 500 civarında finansal kuruluşun üye olduğu IIF'nin “Borç seviyelerinde aşırı yükseliş” başlıklı küresel borçluluk izleme raporunda, 2016 sonu itibarıyla küresel borçluluğun 215 trilyon dolara ulaştığı ve bu sayının dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 325'ine karşılık geldiği belirtildi. Borçluluğun 10 yılda 70 trilyon dolar arttığı ifade edilen rapora göre, artışın 39 trilyon dolarlık kısmı gelişen piyasa ülkelerinde kaydedildi.

BAZILARI BORCUNU ERİTTİ

Döviz borçlarının 2014 ortasında zirve yapması üzerine, Macaristan başta olmak üzere birçok ülke, döviz cinsinden borcunu eritmeye yöneldi. Macaristan hükümeti, hanehalkı döviz borçlarını yeniden yapılandırma programı kapsamına alınca, ülkedeki toplam döviz cinsinden borçların GSYH'ye oranı yüzde 33 düştü. Döviz cinsinden borçlar 2014 ortasından 2016 sonuna kadar Tayland'da yüzde 5, Hindistan ve Çin'de yüzde 3, Güney Kore'de yüzde 3 ve Çekya'da yüzde 1 azaldı.

EN HIZLISI ARJANTİN

Ancak aynı dönemde Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkede döviz borcunun GSYH'ye oranı artmaya devam etti. Artış oranı en çok yüzde 17 ile Arjantin'de olurken, Kolombiya'da yüzde 15'i, Meksika'da yüzde 12'yi, Türkiye'de ise yüzde 9'u buldu.

IIF uzmanları borç artışının finans dışı özel şirketlerde yoğunlaştığına işaret ederken, özellikle Türkiye ile Çin, Şili ve Suudi Arabistan'daki şirketlerin borçlarının şiştiğini vurguladı. Türkiye'de ise Merkez Bankası verilerine göre, özel şirketlerin borç yükünün yaklaşık yüzde 60'ını döviz cinsinden borçlar oluşturuyor.



Milli gelirin yüzde 55'ini aştı

IIF'den Sarah Cattin'in SÖZCÜ'ye verdiği bilgiye göre, Türkiye'de döviz cinsinden dış borcun GSYH'ye oranı Aralık 2009'da yüzde 32.5 iken, Aralık 2016'da yüzde 55.7'ye çıktı. Özel şirketlerin döviz borcu GSYH'nin yüzde 34.6'sına, finans sektörününki yüzde 12.8'ine, kamunun döviz borcu ise yüzde 8.2'sine karşılık geliyor. Döviz ve TL cinsinden borçlar birlikte ele alındığında ise özel şirketlerin borcu Aralık 2015'te GSYH'nin yüzde 62'sine karşılık gelirken, Aralık 2016'da bu oran yüzde 68'e çıktı. Türkiye'deki özel sektörün toplam borcu 347 milyar dolar, döviz cinsinden borcu ise 208 milyar dolar.