Dövizle kira eşyanın tabiatına aykırı

Pazar paylarında yaşanan değişimlerle 2017’nin konsolidasyonlar yılı olduğuna işaret eden Yenal Gökyıldırım, seçimsiz 2018’in artık döviz yorgunu haline gelen ekonomiye odaklı olması gerektiğini söyledi

İthalata getirilen ek vergiler, durdurulamayan döviz, artan hammadde fiyatları ile kozmetik, elektronik ve eğlence perakendesinde faaliyet gösteren 70 şirket, oldukça hareketli bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. ‘Bu maliyetlerle yeni mağaza açamıyoruz' isyanları ve döviz bazlı kira giderleri ile dolar ve Euro perakendecinin daha uzun süre gündeminde kalacak gibi görünüyor. Toplamda 70 milyar TL'lik bir pazarı yöneten bu oyuncular için yıkıcı bir rekabet altında geçen 2017'de kartlar yeniden dağıtılırken, ÖTV ve KDV indirimleriyle de bir süre nefes alma şansı doğdu. Seçimsiz bir 2018 ile ekonomi odaklı bir yıl geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kategori Mağazacıları Derneği Başkanı Yenal Gökyıldırım ise “Ücretler dolarla konuşuluyor kiralar Euro'larla konuşuluyor. Sonuçta kasadan geçen TL” ifadeleri ile dövizin sektörün yumuşak karnı olduğunu kaydetti.

KONSOLİDASYONLAR SENESİ

100-150 TL'lik vergi indirimlerinin bile beyaz eşya tarafında yüzde 50'lere varan büyümeler yarattığına dikkat çeken Gökyıldırım, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri olabileceğine işaret ettiği sektöre ilişkin önemli mesajlar verdi:

– Perakendenin belki de en yıkıcı rekabetine maruz kalan alanlarını temsil eden bir derneksiniz. 2017 size ne getirdi neyi götürdü?

BİRLEŞMELER OLDU

KMD olarak biz moda ve gıda hariç perakendecileri temsil ediyoruz. Bunun içinde elektronik, ev dekorasyonu, kozmetik ürünler, oyun alanları, eğlence alanları ve sinema alanları gibi halkın her gün iç içe olduğu perakende kolları var. Toplamına baktığımızda perakende sektörü yüzde 9 civarında bir büyüme kazandı bu yıl. Yine toplamına baktığımızda perakendede biraz daha konsolidasyonlar senesi gibi oldu. Sadece KMD'de değil, diğer derneklerin temsil ettiği alanlarda da satın almalar birleşmeler oldu.

– Dönüşümün getirdiği bir daralma ya da varlığını koruma yılı mı oldu 2017?

Toplam pazar, bakıldığı zaman büyüdü aslında ama oyuncuların içindeki paylar değişti. Bu da konsolisdasyonun getirdiği oyuncuların biraz daha kendi yerlerini ve formatlarını netleştirmesi ve aralarındaki pazar paylarının değişim dönemi oldu. Burada güzel ve sağlıklı olan ülkemiz için toplam perakendenin büyüdüğü bir sene oldu. Biz KMD olarak 70 üyemiz ile 5000 noktayı temsil ediyoruz ve 135 bin çalışanımız var. Ciro olarak da 70 milyar TL ciroya ulaşıyoruz.

– Eskiden dolar üzerinden açıkladığınız cirolar da TL'ye döndü…

Ben Türkiye'de dolar, Euro konuşulmasına çok bozuluyorum. Yurtdışı sunumlarımı da TL üzerinden veriyorum. Çok istiyorsanız 4'le çarpın diyorum. Türkiye'de çalışıyorsak buranın dinamiklerine göre hareket etmemiz gerekir. Ücretler dolarla konuşuluyor, kiralar Euro'larla konuşuluyor, sonuçta kasadan geçen TL.

Ekonomiyi geri plana atma lüksümüz yok

2018 yılının daha iyi bir yıl olacağını ifade eden Yenal Gökyıldırım, “Çünkü seçimsiz bir yıl olacak. Ekonomiyi geri plana atma şansımız lüksümüz yok. Kişi başı tasarruf oranlarımız düşük olduğu için günlük yaşayan insanlarız aslında. Günlük yaşayan toplumlar için de ekonomiyi geri plana atma öteleme şansımız yok. KGF pek çok şirketin toparlanmasını sağladı. Çok sık seçim sağlıklı değil. Orada gündem dağılıyor seçim ekonomisi oluyor ve beklentiye sokuluyor. Ben 2018'in seçimsiz ve ekonomi odaklı bir yıl olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Perakendeci için kırılma noktası

– Bıçağın kemiğe dayandığı bir alan var mı sektörünüzde?

Bazı zamanlar altına hücum dönemleri oldu. Herkes bir sektöre yatırım yaptı bir formata yatırım yaptı, herkes birbirinden mağaza alabilmek için lüzumsuz kiralar ödedi. Böyle olunca sadece büyüme odaklı bir strateji izlemek sağlıklı olmuyor. Ama kiraların TL dışındaki kurlarla veriliyor olması eşyanın tabiatına aykırı… Neticede serbest piyasa pazarı kimse zorla kiralatmadı oraları da… Ama bu durum eşyanın tabiatına aykırı olduğundan dolayı orada bir kırılma noktası oluyor her perakendeci için.

Büyük şirketlerde görev aldı

Perakende sektöründeki yurt dışı ve Türkiye tecrübeleri ile öne çıkan Yenal Gökyıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun. Philips Elektronik'te, çeşitli ülkelerde uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Gökyıldırım, 2011'de Türkiye'ye dönerek Doğan Online'ın CEO'su oldu. Daha sonra LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürlüğü'nü üstlenen Gökyıldırım, Eylül 2015'ten bu yana MediaMarkt Türkiye CEO'su olarak görev yapıyor.