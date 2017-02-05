Dövizle kiralar can yakıyor

Türkiye’de 100 yaşını kutlayan ilk moda markası olan İnci Deri Başkanı Kızıltaş, AVM’lerde kiraların dövizle olduğunu belirterek, “İnsanların canı çok yanıyor, bunu unutmazlar” dedi

Türkiye’de bir deri moda markası 100. yaşını kutluyor ! Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir lostrada başlayan İnci Deri’nin hikayesi bugün yurtiçi ve yurtdışında toplam 100 mağazada sürüyor. 100'üncü yıllarında konuştuğum İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Kızıltaş, bundan sonraki hedeflerinin e-ticarette ve yurtdışında büyümek olduğunu anlattı. Kızıltaş önümüzdeki birkaç yıl içinde de şirket yönetimini tamamen profesyonellere devretmeyi hayal ediyor.

– Ne yapıyorsunuz İnci'nin 100. yılı için?

– 100. yılımızı çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte yıl boyunca kutlayacağız. İlk gelecek projelerimizden birisi 100 koleksiyonumuz. İnci'nin uzun yıllardır çok tercih edilen, aranan ve yıllar içerisinde ikonikleşmiş modellerini belirledik ve Gamze Saraçoğlu'nun yorumu ile yeniden tasarladık. Hem kadın hem erkek için sınırlı sayıda farklı bir koleksiyon yaptık. 1 Mart'ta mağazalarımızda olacak. Bunun dışında bir de İnci Atölye projemiz var, yine hem kadın hem erkek müşterilerimize hitap eden bir “kendin yap” projesi…

HAYALLERİ İŞLİYORUZ

– Bu da yeni bir proje mi?

-Evet bizi çok heyecanlandıran en yeni 100. yıl projemiz. 19 mağazamızda bulunan İnci Atölye standlarında müşterilerimiz, hayal ettikleri ayakkabıları tasarlayabiliyor. Kadınlar için bir stiletto, erkekler için ise bir çift yüzlü dediğimiz klasik modelimiz var. Kadında 27, erkekte 21 farklı cins ve renkte deriden istediğin kombinasyon yapılabiliyor. Kişiye özel üretilen bu ayakkabıları, 20 günde eve teslim ediyoruz. İsteyenler ayakkabının altına isminin baş harflerini de yazdırabilir!

– İnci Deri, Türkiye gibi zor bir ülkede kaç kriz geçirdi bugüne kadar?

-Krizsiz zaman yok ki Türkiye'de! 1980 öncesi ve 1980-90 arası her 2 yılda bir ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönemdi. Son dönemlerde de yaşadıklarımız malum. Ama 100. yılımıza güzel bir gelişme denk geldi; Turquality marka programına dahil olduk. Bunu alır almaz Kosova'da ilk mağazamızı açtık ve işler gayet iyi gidiyor, şimdi ikinci mağazayı açmak için çalışıyoruz. Yurtdışında önemli oyuncu olmak istiyoruz. Hedefimizde Avrupa ülkeleri, Balkanlar, İran, Azerbaycan ve Körfez Bölgesi var.

MODAYA ODAKLANDIK

– Döviz meselesi işinizi etkiliyor mu?

-AVM kiraları dövizle olduğu için etkiliyor tabii. Yüzde 50 indirim ve kur sabitlemeler ile çözüldü denebilir ama yüzde 50 AVM'de pek bir gelişme kaydedemedik. Bundan sonraki süreçte de bu noktaların çok zor müşteri bulacağını düşünüyorum. Çünkü insanların canı çok yanıyor şu anda, bunu unutmazlar. Bir de özel sektörün ihtiyaçlarının biraz daha duyulması gerekiyor bu zamanlarda diye düşünüyorum.

– İnci üretim de yaptı değil mi ?

-Üretim benim hayalimdi. 1994'te fabrikayı kurduk, 2011'de de artık sadece bir perakende markası olma kararı alarak kapattık. Markamızı ihraç etme kararı aldık. Şu anda sadece bir moda markası olarak mağazalarımıza, yurtdışı yatırımlarımıza ve e-ticarete odaklanmış durumdayız.

– Türkiye'de olmak, İstanbul'da olmak bir moda markası için avantaj mı ?

-İstanbul modanın merkezi. Dünya açısından da tasarım için ciddi emek harcanan, dikkatle izlenen bir merkez. Tasarım ve markaya odaklanmak çok daha doğru elbette ama günümüzdeki şartlar da üretimi çok verimli ve kârlı bir iş alanı kılmıyor maalesef.

Terör ve kar yağışından etkilendik

– 2016'yı nasıl kapattınız?

-14-15 gibi büyüme ile kapattık, hedefimizin biraz gerisinde kaldık. İlk 6 ay muhteşemdi, ancak temmuzla beraber çok kötü bir üçüncü çeyrek geçirdik. Son çeyrekte tekrar bir toparlanma yaşandı ama satışları artırabildiğimiz durumda da maalesef kârlılığın istediğimiz seviyede korunamadığı bir ortam oldu.

– 2017'den ne bekliyorsunuz?

-Yine büyüme öngörüyoruz, zaten perakendenin toplamda yüzde 7 civarında büyüyeceği tahmin ediliyor. Daha çok online kanallarda çok hızlı büyüme bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl İnci'nin e-ticaret sitesinde yüzde 100'lük bir büyüme yakalandı. Buraya ciddi yatırımlar yaptık, web sitemizi yeniliyoruz. Ağırlıklı olarak pazarlamayı o kanallara yönlendiriyoruz. Trendyol'la da çok ciddi bir ortaklığımız var orada da ciddi bir büyüme bekliyoruz. Artık iç pazarda çok fazla yeni mağaza açılışı olmayacaktır. Çünkü içeri giren insan sayısı azalıyor maalesef. İnsanlar sokaklara çıkmakta tereddüt ediyor, hele 2017 Ocak'ın ilk 15 gününde çok ciddi boyutta yaşadık bunu. İlk 15 gün hem kar yağışı, hem yaşanan terör olaylarının verdiği huzursuzluk, hem de ekonomik belirsizlik piyasaları negatif yönde etkiledi elbette…

İşte ve gece giyilecek ayakkabı isteniyor

– Deri ayakkabı tasarımında ne değişti, ne gelişti?

-Kadın ayakkabısında dekolte (stiletto) hiçbir zaman için değişmiyor ama dekoltenin formu değişiyor. Dünyadaki modaya uygun olarak şu anda ise ayağın inanılmaz yukarısına gelen kapalı stilettolar da çok moda.

– Erkekte?

-Erkekte de çift yüz diye tabir ettiğimiz zımbalı klasik ayakkabılar hiçbir zaman için değişmiyor. Hayat tarzı tamamen değiştiği için kadında stiletto, erkekte bu çift yüz diye tabir ettiğimiz klasik ayakkabılar günlük hayatın iyice dışına çıkmaya başladılar.

Onların yerine daha rahat, hem gündelik hayatımızda hem işte hem de gece giyilebilecek rahat ayakkabılar hayatımıza girdi.

Küçüklükten beri iş hayatındayım

– Siz kaç yaşından beri çalışıyorsunuz ?

Benim kucakta resimlerim var Fatih mağazamızın yenilenerek açıldığı gün. Ortaokulda tüm yaz tatillerimi Fatih mağazamızda çalışarak geçirdim.. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyordum, öğlen 1'de dersim bitiyordu. Üniversitede arabası olan ender öğrencilerden biriydim. Arabaya atlıyordum Fatih'e gidiyordum, dükkanda duruyordum akşam 5 dersine kadar. Ama belki bu heyecanı da o günler yarattı…

KİMDİR..

Alİ Murat Kızıltaş, 24 Kasım 1961 İstanbul'da doğdu. 1980'de Avusturya Lisesi Ticaret Bölümünü ve 1984'te Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 1984'ten bu yana çalıştığı İnci Deri'nin başkanlığı görevini yürütüyor. DTG, TASD, İDMİB, TASEV, AMPD, BMD gibi derneklerde başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini çeşitli defalar üstlendi. Birçok sektör derneğinde yönetim ve istişare kurullarında çeşitli roller üstlenerek sektöre hizmet etmeye devam ediyor. İTO'da ise meclis üyesi olarak görevini sürdürüyor.