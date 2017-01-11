Dünya basını Türk lirasını konuşuyor

Dünya basını Türk lirasındaki tarihi değer kaybını konuşuyor... Dünyanın önde gelen basın kuruluşları Türk lirasındaki tarihi değer kaybını haberleştirdi. İşte o haberlerden bazıları

Financial Times: Merkez Bankası’na rağmen Lira kötüleşiyor

Türk lirası bu sabah ağır darbe yedi. Ve yüzde 2 değer kaybetti. Politik gelişmeler yerel para birimi üzerinde baskı yaratıyor.

Bloomberg: Liranın başı neden belada?

Yılın ilk 8 işlem gününde dolar lira karşısında yüzde 8 değer kazandı. Geçen sene Türk lirası dolar karşısında yüzde 17 değer kaybetmişti. Bu hasarı ifade etmenin kısa bir yolu yok.



Reuters: Gözler Merkez Bankası’nda

Son dönemde siyasi endişeler ve TCMB’nin TL’deki değer kaybının önüne geçmek için gerekli adımları atamayabileceği endişesi ile gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL’deki değer kaybı bu sabah hacimsiz piyasada lokal döviz talebi ile hızlanırken, oldukça kısa bir süre içinde TL dolar ve euro karşısında tarihi düşük seviyeleri test etti.