P&G Türkiye’ye yeni yatırım yapacak

Bünyesinde Ariel, Alo ve Head&Shoulders gibi markaları bulunduran P&G bir buçuk yıl içinde Türkiye'ye yeni yatırım yapacağını açıkladı.

Bünyesinde Ariel, Alo ve Head&Shoulders gibi markaları bulunduran P&G bir buçuk yıl içinde Türkiye'ye yeni yatırım yapacağını açıkladı.

ABD merkezli tüketim ürünleri üreticisi Procter & Gamble (P&G) Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye’de bulaşık deterjanı alanında gelecek 18 ay içinde yeni bir yatırım yapmak için çalıştıklarını söyledi.

P&G’nin Gebze fabrikasına yapılan 250 milyon lira tutarındaki yatırımın açılış töreni sonrası Reuters’ın sorularını yanıtlayan Turnaoğlu, “Yeni bir yatırım üzerinde çalışıyoruz, bulaşık deterjanı alanında. Gelecek 18 ay içinde hayata geçirilmek üzere… (yatırım) onaylanmak üzere” dedi. Turnaoğlu yatırımın tutarı veya kapsamı hakkında ayrıntı vermedi.

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P&G Gebze’de bulunan fabrikasında bebek ve kadın bakım ürünleri üretimi için yaptığı 250 milyon lira tutarında yatırımı devreye aldı.

P&G’nin bünyesinde Alo, Ariel, Pantene, Head&Shoulders, Orkid, Gilette ve Prima gibi markalar bulunuyor.

P&G CEO: REFORMLAR İŞ YAPMAYI KOLAYLAŞLAŞTIRIYOR

P&G Dünya CEO’su David Taylor da bugün açılışı yapılan yatırım ile “bazı ileri teknoloji üretim imkanlarının” Türkiye’ye getirildiğini belirtti.

Taylor yeni yasal düzenlemelerin Türkiye’de iş yaptırmayı kolaylaştırdığını söyleyerek, “Yeni fikri mülkiyet yasası gibi reformlar… yerel yönetimlerin yatırımların teşvikine olanak vererek ekonomik reformları tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

P&G Türkiye’de temizlik ve kişisel bakım alanında 18 marka ile varlık gösteriyor. Türkiye’de 30 yıl önce faaliyete geçen P&G’nin bir merkez ofis ve Gebze ile Şekerpınar’da iki fabrikası bulunuyor. Şirket Türkiye’de kuruluşundan bu yana toplam 2 milyar lira yatırım yaptı.

REUTERS