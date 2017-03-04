Dünya dijital radyoya geçişi tartışıyor

Teknolojinin ilerlemesiyle FM bandından yayım yapan radyolar da şekil değiştirmeye başladı. Sinyal sorunlarını bitirmesi hedeflenen dijital radyolar yavaş yavaş hayata geçmeye başladı. Türkiye'de de TRT aracılığıyla dijital radyo test yayını yapılıyor.

İnternet tüm alışkanlıklarımızı değiştirdiği gibi radyo dinleme alışkanlıklarını da etkiliyor. Yıllardır kullanılan FM bandı engebeli arazilerde ve yüksek bölgelerde frekans almakta zorlanıyor. Norveç ise FM radyo yayınını bitirerek dijital radyo (DAB) sistemine geçen ilk ülke oldu. Geçen ocak ayında ülkenin Bodo bölgesinde düzenlenen bir törenle FM radyo yayını resmen ömrünü noktaladı. 2017 yılı sonuna kadar ülkede FM yayını yapan radyo kalmayacak.

KARAR TARTIŞILIYOR

Dagbladet gazetesinde geçen ay yayımlanan bir kamuoyu araştırmasına göre, Norveçlilerin üçte ikisi hükümetin erken davrandığını görüşünde. Norveç'te radyo dinleyicilerinin yüzde 70'inin dijital yayını tercih etmesine rağmen, uygulamaya karşı çıkanlar çok fazla insanın pahalı ekipmanlar edinmek zorunda kalacağını söylüyor. Ülkede yeni bir otomobil teybinin fiyatı, 4 bin Norveç kronu (yaklaşık bin 800 T.L.).

Norveç Yerel Radyo Derneği'nden Svein Larsen “Norveç buna hazırlıklı değil. Milyonlarca evde, kulübede, teknede artık işe yaramayacak olan radyolar var ve Norveç'teki arabaların sadece yüzde 25'inde dijital radyo veya uyarlayıcı var” diyor. ABD'de 1933 yılında icat edilen radyoyu hatıralarından ötürü kullanmaya devam etmek isteyenler de var.

Ulusal radyo istasyonu NRK'nin yöneticisi Marius Lillelien şöyle diyor: “Tabi ki, radyo çok nostaljik. Bu uygulamanın bu kadar çok tartışma yaratmasının nedenlerinden biri bu. İster analog ister dijital yayın yapalım insanların radyoyu ve nostaljiyi sevmesi bizim için değerli.” İsviçre ve İngiltere de analog radyo yayına son vermeyi tartışıyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) 2016 yılından beri Band III’te iki alıcıyla birlikte İstanbul ve Ankara’da dijital radyo test yayınları yapıyor. Kurum Band III dijital frekansında Radyo-1 TRT-FM, Radyo-3, TRT Nağme ve TRT Türkü kanallarını yayımlıyor. TRT önümüzdeki yıllarda DAB+ yayın modeline geçerek daha kaliteli dijital radyo yayını yapmayı hedefliyor. DAB+ yayınlarının RTÜK denetiminde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya’da başlayacağı belirtiliyor.

FM’İN 10 KATI TEMİZ SES VEREBİLİYOR

Dijital radyo 1980 yılında bir AB projesi olarak geliştirilmeye başladı. 1 Haziran 1995 yılında Norveç ilk dijital yayım yapan radyo kanalını kurdu. Daha sonra bu akımı İngiltere ve İsveç de izledi. FM radyo çekim gücüne göre 15 ila 100 kHz kalitesinde ses verebilirken dijital radyonun gücü bunun 10 katına kadar çıkabiliyor.