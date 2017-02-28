İş dünyasında devrim yaratacak gözlük Dünya Mobil Fuarı’nda

Mobil teknolojilerinin devleri İspanya'nın Barcelona kentinde toplandı. Fuarda gözler efsane model 3310'u yeniden piyasaya çıkaran Nokia'daydı. Ancak Çinli teknoloji devi Lenovo'nun yeni akıllı gözlüğü C200'de oldukça ilgi çekti. Artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip gözlük, objeleri tanıyarak özelliklerini kullanıcına gösteriyor. Hizmet sektöründe, perakendecilikte, endüstri ve birçok iş kolunda kullanılmak üzere tasarlanan gözlüğün iş dünyasında bir devrim yaratması öngörülüyor.

Mobil teknolojilerinin devleri İspanya'nın Barcelona kentinde toplandı. Fuarda gözler efsane model 3310'u yeniden piyasaya çıkaran Nokia'daydı. Ancak Çinli teknoloji devi Lenovo'nun yeni akıllı gözlüğü C200'de oldukça ilgi çekti. Artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip gözlük, objeleri tanıyarak özelliklerini kullanıcına gösteriyor. Hizmet sektöründe, perakendecilikte, endüstri ve birçok iş kolunda kullanılmak üzere tasarlanan gözlüğün iş dünyasında bir devrim yaratması öngörülüyor.

Teknoloji devlerinin en son ürünlerini tanıttığı Dünya Mobil Kongresi İspanya’nın Barcelona kentinde başladı. 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuara Blackberry, LG, Nokia, Samsung, Huawei, Lenovo-Motorola, Sony gibi teknoloji devlerinin yanı sıra 11’i Türkiye’den toplam 2 bin 200 firma katılıyor. Perşembe günü sona erecek fuara 100 bin kişinin katılması bekleniyor.

Çinli bir diğer teknoloji devi Lenovo da akıllı gözlüğü C200’ü fuarda kullanıcılarla buluşturdu. Artırılmış Gerçeklik yazılımına sahip C200, 60 gr. ağırlığında ve yapay Zeka teknolojisini kullanarak etraftaki gerçek objeleri tanıyan ve tanımlayan, tek mercekli (monoküler) bir akıllı gözlük sistemi.

Daha çok iş dünyasında kullanılmak üzere tasarlanan gözlük, etraftaki iş aletleri tanıyabilecek, özelliklerini bilebilecek ve gözlüğü takan kişiye bilgileri verecek. Bu gözlükle daha hızlı ve kolay bir çalışma sistemi geriştirileceğini belirten uzmanlar, iş arkadaşları arasındaki iletişimin çok daha hızlı ve eksiksiz olacağını belirtiyor.

Fuarda en çok ilgi gören ürünlerden biri Nokia’nın efsane telefonu 3310 oldu. Nokia, artık kült haline gelmiş modelini, renkli ekran, fotoğraf kamerası seçeneği ve ufak tasarım değişikliği ile yeniden piyasaya sürdü.

Nokia, 3310’un yanı sıra yeni Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 cep telefonlarını da izleyicilere tanıttı. İlk Androidli telefon olarak tanıtılan 5,5 inç tam HD ekran özellikleriyle Nokia 6, 5.2 inç ekranlı Nokia 5 ve 5 inç ekranlı Nokia 3 ile birlikte bu yılın ikinci çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak.

Çinli Huawei, yeni akıllı telefonları P10 ve P10 Plus’u Barcelona’da tanıttı. 2 telefon da Mart sonunda satışa sunulacağı açıklandı. Huawei P10, 5,1 inç’lik 1080p ekranla gelirken daha büyük Huawei P10 Plus, 5,5 inç’lik Quad HD çözünürlüklü bir ekran sunuyor. Cihazlar, 12MP/20MP’lik çift kameraya sahipler.

Koreli LG’nin çok ilgi gören G serisinin yeni çift kameralı modeli G6 da Barcelona’nın gözdelerinden oldu. 5.7 inç ekranlı G6, 5.3 inç ekranlı G5’ten daha küçük bir kasaya ait.

Başkan Yardımcısı ve veliahdı Lee Jae-yong’un bir soruşturma kapsamında Güney Kore’de tutuklanmasıyla zor günler geçiren Samsung, Galaxy Book ve Samsung Tab S3 gibi ürünlerini görücüye çıkardı.

Huawei, bir başka ürünü akıllı saatini de görücüye çıkardı.

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