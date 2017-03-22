Dünya patent liginde yine sınıfta kaldık

Ekonomide büyümenin en önemli göstergesi olan patent sayısında Türkiyearadığını bulamıyor.

Ülkelerin ekonomideki gelişmişliğinin önemli göstergelerinden birisi olan patent başvurularında Türkiye pek çok sanayi ülkesinin

gerisine düştü. Her yıl dünyadaki patent başvurularını açıklayan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) 2016 yılı uluslararası patent

raporunu yayınladı. Rapora göre dünya genelinde yüzde 7.3'lük artışla 233 bin patent başvurusu yapıldı. En çok patent başvurusunu 56 bin 595 adet ile ABD yaparken, Türkiye 1.068 başvuru ile 21'inci sıradan listeye girdi. Türkiye bir önceki yıl ise toplam bin 10 patent başvurusu yapmış ve yine 21'inci sırada kendisine yer bulmuştu. Patent başvurularında en dikkat çeken artışı ise Çin yaptı. 2015 yılında 29 bin 839 patent başvurusu yapan Çin, geçtiğimiz yıl yüzde 44.7'lik artışla 43 bin 168 patente ulaştı. Çin'in bu hızlı artışı sürdürmesi halinde önümüzdeki 2 yıl içinde birinci sıradaki ABD'yi geçmesi bekleniyor.

Patent başvurusunda ilk 15 sırada olan ülkelerin ağırlığını gelişmiş ülkeler oluşturuyor. İlk 15'te sadece Çin ve Hindistan gelişmekte olan ülkeler olarak yer alıyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla patent düşüşü ise Kanada'da yaşandı. Kanada, geçtiğimiz yıl yüzde 17.3'lük düşüşle toplam 2 bin 333 patent başvurusu yaptı. Bu düşüşte en büyük etken Blackberry ve Nortel'den gelen düşük başvurular etkili oldu.

ASYA FİRMALARI ZİRVEDE

En çok patent başvurusu yapan şirketler içerisinde Çin'in iki büyük telekom şirketi ilk iki sırada yer aldı. Çin'in Shenzen kentinde faaliyet gösteren ZTE şirketi 4 bin 123 başvuru ile ilk, yine aynı şehirde konuşlu Huawei 3 bin 692 başvuruyla ikinci sırada yer aldı.

En fazla patent başvurusu yapan ilk 10'u 7 Asya, 3 de ABD şirketi oluşturdu. Patent başvurularında teknoloji alanında en çok başvuru 17 bin 776 adet ile dijital iletişim sistemlerinden geldi. İkinci sırada bilgisayar teknolojileri 17 bin 155, üçüncü sırada elektrikli makineler 14 bin 468, dördüncü sırada medikal teknolojileri 14 bin 468 ve beşinci sırada ölçü teknolojileri 9 bin 338 adet ile kendisine yer buldu.

TÜRK ÜNIVERSITESI YOK

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün 2016 patent raporunda, üniversitelerden yapılan başvurular da yer aldı. En fazla patent başvurusu yapan 434 adet patent ile ABD'den Kaliforniya Üniversitesi olurken, Massachusetts 236 adet ile ikinci ve Harvard 162 ile üçüncü oldu. Üniversiteler listesine Suudi Arabistan'dan 2 okul girdi. Listeye girerken, Türkiye'den herhangi bir üniversite bu listede yer almadı.