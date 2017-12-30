Dünyanın en büyük şirketinin patronu aslında kim?

iPhone’lardaki batarya skandalı ve şirketin bundan böyle sadece özel uçak ile seyahat edeceğini açıklamasının ardından gözler Apple’ın CEO’su Tim Cook’a çevrildi. 2011 yılında Apple’ın kurucusu Steve Jobs öldüğünden bu yana Cook dünyanın en büyük şirketinin kaptan köşkünde. Peki Cook’u özel yapan şey ne?

Business Insider’ın haberine göre; her gün 3:45'te kalkıyor. 5 gibi Apple'ın kampüsündeki spor salonunda oluyor.



Kahvaltıyı saat kaç sularında yaptığı bilinmiyor. Fakat çırpılmış yumurta, şekersiz mısır gevreği ve badem sütü içtiği biliniyor. Pastırmayı da seviyor.



TIME'a göre iş yaparken iyi bir dinleyici. Fakat çalışanlarını yoruyor, affı yok. Çok uzun toplantılar düzenliyor. Yemeklerini herhangi bir çalışan ile Apple kafeteryasında yiyor.

Ofis dışında ne yaptığı konusu çok da bilinmiyor. Boş zamanlarında bisiklete biniyor ve tırmanış yapıyor.



Günde 7 saat uyuyor.



Üniversiteyi bitirdikten sonra 12 yıl IBM'de çalıştı. 1998'de Apple'a katıldı. 2011'de Jobs'un vefatından sonra şirketin başına geçti.