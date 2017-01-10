Dünyanın en iyi biftek resoranları

Dünyanın en ünlü 12 biftek restoranı sıralandı. İşte İngiliz The Telegraph gazetesinin seçtiği o mekanlar...
sozcu.com.tr/EKONOMİ SERVİSİ
Antica Osteria Nandone, Scarperia e San Piero kasabası, İtalya
Toskana bölgesinin Chianina ineklerinden üretilen ünlü Bistecca ala Fiorentina biftekleri, restoranın en çok tercih edilen ürünü olarak biliniyor.
Aragawa, Tokyo, Japonya
Japonya'nın en ünlü restoranlarından biri olan Aragawa'da, Sanda bölgesinin Hyodo kasabasında yetişen 28 aylık Tajima sığırlarından elde edilen etler servis ediliyor.
CUT at The Dorchester Hotel, Londra, İngiltere
Dorcester Oteli'nde bulunan CUT, müşterilerine lezzetli waygu bifteklerini servis ediyor. Restoranın şarap koleksiyonu da benzersiz.
El Capricho, Leon, İspanya
Jimenez de Jamuzis köyünde bulunan El Capricho, şef José Gordon'un pişirdiği etlerle müşterilerine hizmet veriyor. Gordon, et olarak bölgenin 5 yaşındaki sığırlarından elde edilen en az 90 gün marine edilmiş etleri kullanıyor.
Gibson Steakhouse, Chicago, ABD
Klasik Amerikan bifteği servis eden Gibson, 2015 yılında ABD'nin en iyi et restoranı seçilmiş ve ünlü 'Muchies' ödülüne layık görülmüştü.
Hawksmoor, Londra, İngiltere
Biftek sever olarak bilinen Londra halkının en çok tercih ettiği restoranlardan biri Hawksmoor. Restoranda 55 günlük 350 gram bir biftek yaklaşık 85 liraya servis ediliyor.
Beefsteak Kawamura, Tokyo, Japonya
Meşhur Kobe bifteğinin en lezzetli olanlarının servis edildiği restoranda ortalama porsiyon, kişi başı 525 liradan başlıyor.
La Cabaña Las Lilas, Buenos Aires, Arjantin
Bifteğiyle meşhur Arjantin'in en ünlü restoranlarından biri de La Cabaña Las Lilas. La Cabaña'nın kaburga yemekleri ve filetolar meşhur.
La Cabrera, Buenos Aires, Arjantin
Arjantin'in bir başka ünlü restoranı olan La Cabrera, müşterilerine çayır sığırlarından elde ettiği etleri servis etmesiyle meşhur. La Cabrera'nın oldukça geniş bir menüsü de bulunuyor.
La Maison De L'Aurbac, Paris, Fransa
Paris'in ünlü caddesi Champs-Élysées'de bulunan restoran, günün 24 saati hizmet veriyor. Ünlü lokanta, L'Aurbac sığırlarından elde ettiği bifteği müşterilerine sunuyor.
Moishes, Montreal, Kanada
1938 yılında Romanya göçmeni Moishe Lighter tarafından kurulan restoran, Penelope Cruz, Robert De Niro gibi ünlüler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.
Le Relais de l'Entrecôte, Cenevre, İsviçre
Cenevre'deki restoran, patates kızartması ile servis edilen antrikot filetosu ile meşhur. Restoranın Paris'te 3 şubesi daha bulunuyor.