Dünyanın en pahalı okulu Le Rosey kapılarını açtı. Öğretmen başına 10 öğrencinin düştüğü okulun yıllığı yaklaşık 400 bin TL.

Business Insider dünyanın en pahalı okulu olan Institut Le Rosey’i ziyaret etti. Yıllık eğitim ücreti 392 bin TL olan kurum 1880 yılında kuruldu. Okulun ünlü mezunları arasında Belçika Kralı II. Albert, İran Şahı, Monako Prensi Rainier ve Mısır Kralı Faruk gibi isimler bulunuyor.



Okulun kayıtlarına göre mezunların yüzde 30’u dünyanın en iyi 25 üniversitesine girmeye hak kazanıyor. Bu okullar arasında Ivy Leauge’den MIT ve Oxbrigde gibi kurumlar da var. Le Rosey’in sözcüsü Felipe Laurent yaptığı açıklamada, “Açıkça İsviçre’nin en eski okuluyuz. Burada gelenek aile bireylerinin hepsinin Le Rosey’den mezun olmasıdır” diye konuştu. 280 dönüm üzerine kurulmuş Le Rosey Cenevre ve Lozan arasında kalıyor.



1880 yılında kurulan okulun 87 bin 300 poundluk eğitim ücretine öğrencilerin cep harçlığı da dahil. İlköğretim ve lisenin birlikte okuduğu okulda öğrencilere yaşlarına göre okul yönetimi tarafından harçlık veriliyor.

Okulun bahçesindeki yüzme havuzu.



Öğrenciler eylül ayında ana kampüse yerleşiyor, ekim ve aralık ayında birer kez tatile çıkıyorlar. Noel’in ardından ise Gstaad şehrindeki kampüse geçiyorlar.



Öğrenciler yılda dört kez kayak kampına gidiyor. Okulda yaşları 8 ila 18 arasında değişen 400 öğrenci bulunuyor. 67 farklı ülkeden öğrenci kabul eden Le Rosey’in kütüphanesinde 20 dilde kitap bulunuyor.



Öğrenciler genellikle odada iki kişi kalıyorlar. Lise son öğrencileri tek başlarına kalsalar da bir öğrenci ile ortak banyo kullanıyorlar.



Okulun kıyafet yönetmeliği sade bir giyim tarzını öngörüyor. Okul üniforması yok. Derslere tişörtle gelmek yasak.



Okulun yazısız bazı kuralları bulunuyor. Eller cepte konuşmak yasak. Eğer ayakta olan bir yetişkin onlarla konuşuyorsa onlar da ayağa kalkmak zorundalar.

Okulda dersler sabah saat 8’den öğlen 12:20’ye kadar devam ediyor. Yemeğin ardından saat 13:30’dan 15:30’a kadar ders devam ediyor.

Okulda 150 öğretmen bulunuyor. Öğretmen başına 10 öğrenci düşüyor.



Dersler saat 15:30’da bitiyor ama saat 16:00 ile 18:00 arasında öğrenciler koro, tiyatro veya spor çalışmalarından birine katılıyorlar. Öğrencilerin yüzde 60’ı okuldan mezun olduklarında bir enstrüman çalıyor.