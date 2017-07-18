İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların gözü, her yağmur öncesi bir anda sokaklara çıkan şemsiye satıcılarını aradı. Bu kişilerin sattığı şemsiyeler 5 ile 10 TL arasında değişiyor. Peki dünyanın en pahalı şemsiyesi kaç para?

İstanbul güne yakın zamanda görülmemiş bir yağmurla başladı. Aniden bastıran sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Alt geçitleri, metroları su bastı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Valilik uyarı üzerine uyarı yaptı.

Hal böyle olunca, her yağmur yağdığında sokak başlarında, metrolarda bir anda ortaya çıkan şemsiye satıcıları akla geldi.

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Yağmur yağmasına sayılı dakikalar kala ellerinde şemsiyelerle insanların en yoğun olduğu yerlerde şemsiye satmaya çalışan bu insanların nasıl bir anda ortaya çıktıkları ise kimse tarafından bilinmiyor ve hemen hemen herkes tarafından merak ediliyor.

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Yağmurdan korunmak isteyenlerin kurtarıcısı olan bu insanların, nasıl bu kadar pratik olabildikleri ve yağmurun ilk damlası düşmeden her yerde şemsiye tezgahlarını kurabildikleri gizemini korurken sosyal medyada da bu konu hakkında çok fazla yazı yazılıyor.

İşte vatandaşların yazdığı yorumlardan bazıları;

İngiliz lüks şemsiye markası Brigg’in Malacca modeli 770 pounda satılıyor. (Yaklaşık 3 bin 500 TL) Şemsiye özel üretim olmayan şemsiyeler arasında dünyanın en pahalısı. Malaccanın üst tarafı tamamen pamuktan üretiliyor.