Dünyanın en zengin adamını tanıyor muyuz?

En son 1999 yılında Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in serveti 100 milyar doların üzerine çıkmıştı. 24 Kasım 2017 itibari ile bu rekoru Online ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un devir aldı. Dünyanın en zengin ikinci isimi olarak gündeme oturan Jeff Bezos, serveti 100,4 milyar dolara ulaştı. Sozcu.com.tr ekonomi servisinden Derin Gökçe Taksim Meydanı'na inip vatandaşa mikrofon uzattı. Halkın yorumları gösterdi ki Bezos İstanbul'a gelirse bir ünlü gibi değil gayet sıradan bir vatandaş gibi yaşayabilir.

Online ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos serveti 24 Kasım Cuma günü itibarı ile 2,3 milyar dolar artışla 100,4 milyar dolara ulaştı. Biz de vatandaşa Jeff Bezos’un fotoğrafını gösterdik. Dünyanın en zengin adamını tanıyıp tanımadıklarını sorduk. 100 milyar dolara sahip olsalar ne yapacaklarını öğrenmek istedik. İşte vatandaşın birbirinden ilginç Jeff Bezoz yorumları ve 100 milyar dolar hayalleri…

“Dizide oynamıyor mu? Oynuyor ya.. Hatta en son ‘neredesin bilader’ dizisinde oynadı.”

“Rica etsem bin dolarını bana vermez mi?”

“100 milyar dolarım olsa İstanbul’u satın alırım. İsmini de değiştirir, kendi ismimi koyarım.”

“Oyuncu olabilir belkide oyuncudur”

“Vallahi bilmiyorum”

“100 milyar dolarım olsa ben evde oturmak isterim yemekleri de eve sipariş ederdim.”

“O kadar param olsa tamamını fakir ülkelere verirdim”

“bence Jeff Bezoz iPhone’un sahibi. O kadar param olsa giderim küçük bir ada alırım ailemle yaşarım.”

“100 milyar dolarım olsa Rize’ye memleketime giderim.”