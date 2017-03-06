Düz paket için 11 milyarlık uyarı

AKP’nin sigarada markasız “düz paket” projesinin 11 milyar liralık vergi kaçağına neden olabileceği belirtiliyor. Markasız paketler ucuz sigaraya ilgiyi artıracak

AKP’nin sigarada markasız “düz paket” projesinin 11 milyar liralık vergi kaçağına neden olabileceği belirtiliyor. Markasız paketler ucuz sigaraya ilgiyi artıracak

Hükümetin sigarayla mücadelede yeni bir yöntem olarak uygulamayı planladığı markasız “düz paket” projesinin kaçağı artıracağı, bütçede 11 milyar lira civarında vergi kaybına yol açacağı ve küçük bakkalın gelirini önemli ölçüde düşüreceği iddia edildi.

Oxford Economics Yöneticisi Andy Logan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın göreve gelir gelmez tartışmaya açtığı sigarada ‘düz paket' uygulamasına ilişkin teknik bir çalışma hazırladı. Çalışmaya göre, sigara paketleri üzerindeki marka ağırlığını yok edip bütün paketleri birbirine benzer hale getirmeyi öngören düz paket uygulaması, ilk etapta sigarada standartların düşmesine yol açacak. Standardın düşmesi fiyatları düşürecek, fiyatlar düştükçe de tüketiciler daha düşük fiyatlı ürünlere yönelecek, sigaraya erişim de kolaylaşacak.

4 MİLYAR KAYIP OLUR

Türkiye'de sigara fiyatlarının yüzde 83'ünün vergiden oluştuğu, bunun da yüzde 80'inin fiyata duyarlı nispi vergi sistemini içerdiğine dikkat çekilen çalışmada, sigara fiyatlarındaki düşüşün kamu gelirlerini olumsuz etkileyeceği, düz paketin etkisiyle bütçede 4 milyar lira civarında bir vergi kaybına yol açacağı hesaplandı. Sigaradaki mevcut vergileme sistemi nedeniyle, tüketimin yüzde 1'inin en yüksek fiyatlı ürünlerden en düşük fiyatlı ürünlere kayması halinde vergi gelirlerinde 200 milyon liralık kayıp oluşacağı belirtiliyor. Çalışmada, düz paket uygulamasına geçen Avustralya'da yasa dışı sigara satışlarında yaklaşık yüzde 18'lik bir artış meydana geldiği, bir ada ülkesi olmasına karşın Avustralya'nın yaşadığı kaçak sigara sorununu Türkiye'ye yaşatacak.

KAÇAK BÜYÜYECEK

Çalışmada, kaçak sigara oranının yüzde 20'den yüzde 10'lara kadar düşürüldüğü, ancak beyaz paketin etkisiyle kaçak oranının yüzde 16 seviyesine çıkması halinde Maliye'nin toplam 7 milyar lira vergi kaybına uğrayacağı tespiti yapıldı. Fiyat düşüşü ve kaçağın artmasıyla 11 milyar lirayı bulması beklenen vergi kaybı, 3 milyar dolarlık üçüncü köprünün maliyetine karşılık geliyor.

BAKKALLARIN CİROSU ERİYECEK

Araştırmada, Türkiye'de düz pakete geçilmesi halinde bakkalların da önemli düzeyde gelir kaybına uğrayacağı tespiti yapıldı. Bakkalların toplam cirolarının bazı şehirlerde yüzde 75'ine varan kısmını sigara satışlarından elde ettiğine işaret edilen çalışmada, düz paketin kaçağı artıran, fiyatları düşüren etkisi nedeniyle bakkalların hem cirolarının hem de gelirlerinin düşeceği belirtildi.

Bu arada sigarada düz paketi uygulayan ilk ülke Avustralya'da 1991'de yüzde 24.3 olan sigara kullanım oranı 2013'te yüzde 12.8'e düştü. Avustralya, tüketimi azaltacak çeşitli önlemleri birlikte aldı. Çalışmalar düz paketin tüketimi yüzde 25 azalttığını ortaya koydu.