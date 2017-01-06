Hepsiburada’ya önemli ödül

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE’nin araştırmasına göre 2016 yılında e-ticaretin en iyi markası Hepsiburada seçildi.

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE’nin araştırmasına göre 2016 yılında e-ticaretin en iyi markası Hepsiburada seçildi.

12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle yapılan araştırma, katılımcıların çeşitli şirketleri; güven, hizmette farklılık ve fayda, sosyal sorumluluk, iletişim ve genel marka beğenilirliği parametrelerine göre değerlendirmesiyle oluştu.

‘MİSYONUMUZ PERAKENDEYİ DİJİTALLE BÜYÜTMEK’

Araştırmanın sonuçları dün akşam İstanbul Zorlu Center The Raffles Otel'de gerçekleşen ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri' galasında açıklandı.

Hepsiburada adına törene katılan Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, yaptığı konuşmada; “30 farklı kategoride 3 milyon ürün çeşitliliğimiz ile 10 milyon müşterimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Sektörü büyütme misyonunu üstlenmiş öncü bir şirket olarak, 2016 yılı Hepsiburada için tarihinin en fazla büyüdüğü yıl oldu. Teknoloji ve inovasyona, hızlı sevkiyat ve teslimat konularına yatırım yapmaya devam ediyor ve her gün kendimizi geliştirerek yenilikleri müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu.