Eczacıbaşı’ndan flaş satış kararı!

Eczacıbaşı, yüzde 47 oranında pay sahibi olduğu iş ortaklığı Eczacıbaşı-Schwarzkopf'daki hisselerini diğer ortak Henkel'e devrediyor.

Eczacıbaşı, Eczacıbaşı-Schwarzkopf’daki yüzde 47 oranında hisselerini diğer ortak Henkel’e devrediyor. Henkel böylece, Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.’deki hisselerin tamamına yakınına sahip olacak.

Eczacıbaşı’ndan KAP’a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Sermayesinde yüzde 47 oranında pay sahibi olduğumuz tüketim ürünleri sektöründe faaliyette bulunan iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. (Eczacıbaşı-Schwarzkopf)’deki paylarımızın tamamının, Eczacıbaşı-Schwarzkopf’un yüzde 50 payına sahip olan ortağı Henkel KGaA’ya devri konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

Profesyonel saç kozmetiği alanında hizmet veren Schwarzkopf Professional ve Eczacıbaşı Holding ortaklığı yüzde 50-50 ortaklıkla 1999 yılında kurulmuştu. Firma, sadece kuaför kullanımına yönelik veya kuaför salonundan satışa sunulan saç kozmetik ürünlerinin ithalat ve pazarlamasını gerçekleştiriyor.