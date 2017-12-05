Efsane markanın kurucusu geri döndü

Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı yürüttüğü kampanyalar ile ünlenen İtalyan Benetton'ın kurucusu Luciano Benetton 82 yaşında tekrar şirketin başına geçti.

Retail Deatil’ın haberine göre İtalyan giyim devi Benetton'ın kurucusu Luciano Benetton 82 yaşında şirketin başına geri geldi.

Luciano Benetton'ın son görev yılı olan 2008'de şirket 155 milyon Euro gelir elde etmişken 2016 yılında şirket 81 milyon Euro eskiye geçince Benetton koltuğuna geri döndü.

Benetton'ın reklerini kaybettiğini söyleyen Luciano Benetton, “Bizim verdiğimiz mesaj birlikti, bu mesajı ortadan kaldırdılar.

Aynı zamanda Benetton'ın klasik tişörtlerini artık satmıyorlar bu büyük bir hata oldu. Sanki bilerek yaptılar” diyerek kendisinden önceki yönetimin hatalarından bahsetti.

2016 yılının Mayıs ayında Marco Airoldi Benetton'ın başından ayrılmıştı. Şirketin o günden bu güne yönetim kurulu başkanı bulunmuyordu.

ÜNLÜ REKLAMCI DA GERİ DÖNDÜ

2008'de 9 bin 766 işçisi olan Benetton'ın 2017 yılında 7 bin 328 işçisi bulunuyor. Luciano Benetton'la birlikte firmanın ırkçılığa karşı yürüttüğü kampanyanın mimarı olan sanat direktörü Oliviero Toscani de görevine geri döndü.