Egemen Bağış yeni sektöre girdi

KKTC vatandaşlığına geçen ve Kıbrıs’ta bir üniversitenin mütevelli heyetine giren Egemen Bağış, Türkiye’de geçtiğimiz aylarda ortak olduğu şirket ile Kıbrıs’a öğrenci götürecek. Türkiye’de okul açacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34'üncü kuruluş yıldönümünde Kıbrıs Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, KKTC vatandaşı oldu. Bağış aynı zamanda adadaki Uluslararası Aydın Üniversitesi Mütevelli heyetine girdi. Eğitim alanına giren Bağış, geçtiğimiz Nisan ayında Abacus Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin ortağı oldu. Şirketin merkezi İstanbul'da yer alırken bir şubesi de New York'ta bulunuyor. Şirket, Work and Travel (çalış ve gez) programı başta olmak üzere yurt dışındaki birçok değişim programının, dil okullarının, liselerin ve üniversitelerin Türkiye temsilciliğini yapıyor. Öte yandan şirketin Türkiye'de okul açma yetkisi de bulunuyor.

NİSAN'DA ORTAK OLDU

Geçtiğimiz aralık ayında Kutluhan Akçın tarafından kurulan şirket 14 Nisan'da yönetim kurulu toplantısı yaptı. Toplantıda şirketin yeni sahipleri belirlendi. Şirketin yüzde 20 hissesini sahip olan Egemen Bağış'ın üç ortağı daha bulunuyor. İbrahim Yanık, ve Nevzet Dayan‘ın yanı sıra şirketin New York şubesinin başında yer alan Ayhan Özmekik de yüzde 30 hissedar olarak pay aldı. Özmekik, ABD'de faaliyet gösteren (TAYEF) Turkish American Youth & Edication Foundation Vakfı Başkanı olarak tanınıyor.

OKUL AÇMA YETKİSİ VAR

Şirketin yetkileri arasında eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede anaokulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açma ve , işletme yetkisi de var. Öte yandan eski AB Bakanı olan Egemen Bağış'ın iyi bildiği bir konu da şirket yetki kapsamı içerisine alındı. Bağış'ın şirketi AB'den fon alabilecek. Şirketin tanımı içerisindeki şu bilgi dikkat çekici: “AB proje teklifi hazırlama, inceleme, proje yönetimi, hibe, fon ve kredi sağlama konularında danışmanlık yapmak, AB üyesi ülkelerle ortak projelerle katılımcı olarak çalışmaları yürütmek, gerektiğinde bu projelere koordinatörlük yapmak…”

KKTC'DE VATANDAŞ OLDU

Bağış, KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapıldı ve karar 12 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bağış, Bakanlar Kurulu’nun 10 Kasım tarihli toplantısında Yurttaşlık Yasasının 9. maddesi uyarınca vatandaşlığa alındı. “Yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulu’nca zorunlu görülenler” maddesi ile vatandaş olmuştu.