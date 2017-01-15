Ekmekten 8 milyar lira tasarruf etmenin yolu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekmekte israf önlenirse zam yapılmasına gerek kalmaz. Çünkü yapılacak tasarruf ile aile bütçesine yüzde 35- 40 oranında bir katkı sağlanacaktır” dedi. Palandöken bu oranın ülke ekonomisine 8 milyar lira katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekmekte israf önlenirse zam yapılmasına gerek kalmaz. Çünkü yapılacak tasarruf ile aile bütçesine yüzde 35- 40 oranında bir katkı sağlanacaktır” dedi. Palandöken bu oranın ülke ekonomisine 8 milyar lira katkı sağlayacağını belirtti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, günlük israf edilen 5,2 milyon adet ekmek ile 4,5 milyon kişinin 1 günlük ihtiyacının giderilebileceğini kaydetti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2012 yılında başlatılan ve TESK olarak destek verdikleri israfı önleme kampanyası ile bu rakamlara ancak ulaşılabildiğini anlatan Palandöken, “Ancak bu tasarruf rakamları yeterli değil. Çünkü toplamda yüzde 18'lik bir israfta iyileşme var. Oysaki daha yüzde 35-40 tasarruf yapabilecek durumdayız. Bunun için yapılması gereken çok basit. Yeteri kadar ekmek almak ve aldığımız ekmeği ısrar etmeden bitirmektir. Bitiremediğimiz ekmeği çeşitli şekilde değerlendirebiliriz. Ekmeği çöpe atmamak için yapılması gerekenler, bayat ekmeği kurutup peksimet, galeta unu, kurutulmuş ekmek gibi çeşitli tatlılar yaparak ekonomiye kazandırabiliriz. Eğer ısrar önlersek hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz” diye konuştu.

‘TASARRUF İLE EKMEK ZAMMINA GEREK KALMAZ’

Ekmek ve unlu mamullerden yapılacak tasarruflarla ekmeğe zam yapılmasına gerek kalmayacağının altını çizen Palandöken, “Ekmekte israf önlenirse zam yapılmasına gerek kalmaz. Çünkü yapılacak tasarruf ile aile bütçesine yüzde 35- 40 oranında bir katkı sağlanacaktır. Bu israfın önlenmesi ile dışarıdan ülke olarak buğday ithalatının yapılmasının önüne geçilecektir. Bu da dövizin dışarı çıkmaması ve ülke ekonomisi adına ayrı bir sevinç kaynağı olacaktır. Yapılan yüzde 18'lik tasarruf ile ekonomimize 2,8 milyar TL 2013 yılında kazandırılmış. Bu oran yüzde 35-40'a çıktığı zaman milli ekonominin kazanımı 7-8 milyarın üzerinde olacaktır” şeklinde konuştu.

‘HERKES KENDİ İŞİNİ YAPMALI

Özellikle büyükşehirlerde doğal ekmek adı altında hijyen olmayan ortamlarda üretilen ekmeklerin zararlarına dikkat çeken Palandöken, “Merdiven altı dediğimiz yöntemlerle üretilerek doğal ekmek diye halk kandırılıyor. Bu tür üretim ve satış yapılmasının önüne geçilmelidir. Haksız rekabetin önüne geçilirse zamda gelmez. Ekmeği ekmekçiye vereceksin, bir ekmekte fazla vereceksin. İşin özü herkes kendi işini yapmalı” ifadesini kullandı.