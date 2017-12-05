Ekonomi 2018’de nasıl olacak?

Herkesin dilinde aynı soru... Ekonomi nereye gidiyor? Doların durumunu ve ileriki dönemde yapılacak halka arzları Ünlü&Co CEO'su Mahmut Ünlü ve Ünlü&Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Dr. Vedat Mizrahi ile konuştuk. Ünlü halka arzlarda rekor beklerken Mizrahi yüksek faizin Türkiye için önemli bir risk olduğuna dikkat çekti.

İnternet medyası editörleri olarak Ünlü&Co CEO’su Mahmut Ünlü ve Ünlü&Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Dr. Vedat Mizrahi ile buluştuk.

Ünlü önümüzdeki dönemde çok büyük halka arzlar yapılabileceğini ifade ederek işlem büyüklüğünün 3.5-4 milyar dolar civarında olacağını kaydetti. Ünlü, “Medical Park, Memorial, EnerjiSA, Şok ve Defacto’nun halka arzını bekliyoruz. Eğer gerçekleşirse halka arzda rekor kırılmış olacak” dedi.

ASYALI FONLAR GELİYOR

Yabancı ilgisinin devam ettiğini ve Türkiye’deki durumdan çekinen 3-7 yıl vadeli yatırım yapan orta vadeli fonların yerini Asyalıların aldığını anlatan Ünlü, “Daha önce yatırım yapmamış olan Uzakdoğulu fonlardan ciddi ilgi var. Koreli, Japon ve Çinli yatırımcıların payları devamlı artıyor. Daha önce payları yüzde 5 iken şimdilerde toplam yabancı payı içerisinde yüzde 20’ye yükseldi. Bundan sonra Asya’dan ilginin devam etmesini bekliyorum.” dedi. Darbe girişimine rağmen geçen yıl 12,3 milyar dolar yabancı sermaye geldiğini anlatan Ünlü, Türkiye’nin potansiyelinin ise 20-25 milyar dolar olduğunu belirtti.

Ünlü&Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Dr. Vedat Mizrahi ile mevcut ekonominin durumunu ve kısa vadeli tahminlerini konuştuk. Mizrahi bu yıl kura ilişkin tahmin yürütmenin çok zor olduğunu belirterek, “Kurun bir hesabı yok, kuru etkileyen faktör sayısı sonsuz. Bizim eski bir ekonomistimiz “Benim bir kur tahminim yok ve bundan utanmıyorum” derdi.

‘İKİ AY ÖNCE SORSAYDINIZ 3.65 DİYECEKTİM’

Ancak, finansal modellerimize önemli bir girdi oluşturduğu için biz kur tahmini yapmak durumundayız. Gelişmelere göre de sürekli güncellemek zorunda kalıyoruz. Bana bundan iki ay önce kur tahminini sorsaydınız, 3,65 diyecektim. Ondan 15 gün sonra sorsaydınız 3,75 diyecektim. Şu an için yıl sonu kur tahminimiz 3,90 seviyesinde” diye konuştu.

ʻʻ Piyasaya ‘yüzde 13.25 mesajı' verdikten sonra fonlamayı yüzde 12,25 - 13,25 aralığında yapmaya devam edebilir. Ünlü&Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Vedat Mizrahi

‘FAİZ ARTIRIMI BEKLİYORUM’

2018 yılı sonu için 4.15 dolar/TL tahminleri olduğunu belirten Mizrahi, tahmini yaparken ABD enflasyonunu da göz önünde bulundurduklarını açıkladı. Mizrahi, “Tahmini yaparken Türkiye ile ABD arasındaki enflasyon farkını kurdaki olması gereken değer kaybına yansıtıyoruz. Bizim Türkiye için 2018 enflasyon tahminimiz yüzde 8,5. ABD enflasyonu da yüzde 2 olursa, kurun yüzde 6,5 değer kaybetmesi lazım diye teorik hesaplamada bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Mizrahi Merkez Bankası'ndan 14 Aralık'ta faiz artırımı da beklediğini ifade ediyor.

“Bence son yapılan hamleler kur konusunda Merkez Bankası'nın cevap vermeye niyetli olduğunu gösterdi” diyen Mizrahi, “Kurdaki harekete de bağlı olarak Aralık toplantısında bir faiz artışı olası görünüyor. Bence 100 baz puanlık bir artış yeterli olacaktır. Bilindiği gibi TCMB artık GLP'den piyasayı fonluyor. TCMB açısından üst limitte kendine biraz alan yaratması mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Örneğin, faizi yüzde 12.25'ten 13.25'e çıkardığında yüzde 13.25'ten fonlama yapmak zorunda da değil. Piyasaya ‘yüzde 13.25 mesajı' verdikten sonra fonlamayı yüzde 12,25 – 13,25 aralığında yapmaya devam edebilir.

Aslında iki yıllık, 10 yıllık gösterge faizler ve mevduat oranları zaten faizin olması gerektiği yeri söylüyor bize. Söz konusu faiz hamlesinden sonra özellikle 10 yılıkta aşağı yönlü hareket görebiliriz. 100 baz puan faiz artışı gelirse kur 3.80'lere doğru gelecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı

‘ENFLASYONDA TEK HANELİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ’

Mizrahi yüksek enflasyona ilişkin olarak ise önümüzdeki aylarda tekrar tek haneli rakamları görebileceğimizi ifade etti. Ünlü uzman, “ Aşağı gelecek enflasyonla birlikte -muhtemelen şubat, mart aylarında – tekrar tek haneli seviyeleri görme ihtimalimiz var. Özellikle faiz artışı yapılıp kurdaki baskı ortadan kaldırılırsa, o zaman tekrar fonlama maliyeti yavaş yavaş aşağı gelir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi canlandırmak için devreye alınan Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamalarının büyümeyi yukarı çektiğini ifade eden Mizrahi üçüncü çeyrek için yüzde 7'lik bir büyüme oranı beklediklerini açıkladı. Mizrahi KGF'den alınan paraların çok fazla yatırıma yönelmemesinin ise olumlu bir durum olmadığını açıkladı ve şunları söyledi:

2017 yılının başında Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye girmeden önce, özellikle reel sektörde ciddi bir likidite sıkıntısı vardı. Bu açıdan KGF piyasada ciddi bir likidite yarattı. KGF, piyasadaki likiditeyi artırdığı için herkesin kendini daha rahat döndürmesini sağladı ve aynı zamanda hem reel sektör hem de tüketici güvenini artırıcı bir etkisi oldu. Bunun tabi ki, domino etkisini tüm sektörlerde gördük ve sene başında en iyi ihtimalle yüzde 3 büyürüz derken, şu andaki tahminlerimiz 2017 yılını yüzde 5,5 büyüme ile bitireceğimiz yönünde. Üçüncü çeyreği gördükten sonra bu beklentiyi yukarı yönlü revize etme ihtimalimiz de var. Bizim üçüncü çeyrekte ise yüzde 7'lik bir büyüme öngörümüz var.

ʻʻ Yani KGF sonrası göremediğimiz yatırımları 2018'de makine teçhizat tarafında görebiliriz. Böyle bir durum, 2018'de ekonomik büyümeyi destekleyecektir. Ünlü&Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü

‘PARA YATIRIMA DÖNÜŞMEDİ’

“KGF'nin yapamadığı şey ne oldu?” dersek… Kullanıma baktığımızda, kredilerin daha çok çalışma sermayesi fonlaması ve tüketime gittiğini görüyoruz. Çok fazla yatırıma yönelmedi. İnşaat tarafında yatırımların devam ettiğini, buna karşın makine teçhizat tarafında düzenli düşüşün sürdüğünü izledik. Ancak, uzun vadeli ve sağlıklı büyümenin sağlanması için makine teçhizat yatırımı çok önemli.

KGF'nin kullanılmayan 50 milyar lirası ve bankalara geri ödenmekte olan kredi taksitleri var. Bu tutarın yatırımlara yönleneceği konusunda mesajlar aldık. Yani KGF sonrası göremediğimiz yatırımları 2018’de makine teçhizat tarafında görebiliriz. Böyle bir durum, 2018'de ekonomik büyümeyi destekleyecektir.

‘TÜRKİYE’NİN RİSKİ YÜKSEK FAİZ’

Mizrahi 2018 yılı için en büyük ekonomik riskin yüksek faiz olacağını söyledi. Ünlü ekonomist, “Fed ve diğer global merkez bankalarının faiz artışları ve bilanço normalizasyonu ile beraber bütün dünyada faizler artacak. Türkiye'nin buradaki dezavantajı, diğer ülkelerle olan enflasyon farkı. Enflasyonun yüksek seyretmesi, bizim faizlerimize de yukarı yönlü baskı oluşturacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Faizlerin böylesine arttığı bir ortamda cari açığında büyük bir risk oluşturduğunu anlatan Mizrahi, “Ekonomide bir diğer risk unsuru ise cari açık… Faizlerin arttığı bir ortamda global likiditenin azalması muhtemel. Bizim de finanse etmemiz gereken bir cari açığımız var. Cari açığın rakamsal olarak çok hafif büyümesini bekliyoruz. O da petrol fiyatlarıyla ilgili tahminimizin bu sene ortalama petrol fiyatından daha yüksek olmasından kaynaklanıyor. Cari işlemler açığı/GSYH oranının yüzde 4,8 olacağını düşünüyoruz. Likidite ve portföy yatırımları azalırsa, otomatik olarak kur tarafında bunun etkisini görebiliriz önümüzdeki sene. Böyle bir riskimiz var.

Biz ihracat cephesinde genelde kurdaki zayıflıkla rekabet avantajı kazanan bir ülkeyiz. Geçtiğimiz dönemlere baktığımızda aslında üretkenlik artışının çok fazla olmadığını görüyoruz. Kurdaki zayıflığın Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki büyümesine pozitif etki edeceğini düşünüyorum. İhracat pazarları iyileşmeye devam ettikçe ihracat tarafı ekonomiye pozitif katkı yapacaktır” diye konuştu.

Faiz ve dolardaki sert yükselişe karşın borsa da zirve yaptı. Normal mi bu durum?

Endekse nominal olarak bakmak yanlış bence. Borsaya şirketlerin kârı ve bunun bir çarpanı olarak bakmak gerek. Yıla başlarken borsa bir yıl vadeli kâr beklentilerine göre 8,2 fiyat/kazanç çarpanı ile işlem görüyordu. Bugün itibariyle yine bir yıl vadeli baktığımız zaman 7,5 F/K çarpanı ile işlem görüyor. Bu çarpandaki azalma bütün gelişmekte olan piyasalardaki çarpanların arttığı bir dönemde gerçekleşti. Aslında biz sadece rakama bakıyoruz ‘115 bin tarihi zirveyi gördü' diye… Ama aslında olması gerektiği yerden uzakta endeks. “Türkiye hangi çarpanla işlem görmeli” sorusunun yanıtı ise farklı. Bunun iki başlığı var. Biri sermaye maliyeti, o faizin bir fonksiyonu. İkincisi ise şirket kârlılıkları. Şirket kârlıkları bu sene yüzde 50 arttı. Bizim beklentimiz bankacılıkta yüzde 29 gibi bir seviye ile banka dışında da yüzde 58 ile seneyi kapatmak. Kârın bu kadar büyüdüğü bir yerde endeksin de bu performansı yapmasını beklersiniz ama onun altında yaptı. O yüzden çarpan aşağı gelmiş oldu. Bence işlem görmesi gereken seviye 9 çarpanıdır. Biz her bir hisse için belirlediğimiz hedef fiyatlardan bir endeks hedefi belirliyoruz. Şu anda hesaplarımız BIST için 120 bine tekabül ediyor. Bu 12 aylık bir hedef. Ama yıl sonu finansalları açıklandıktan sonra yine beklenti üzeri sonuçlar gelirse bu endeks hedefini de yukarı yönlü revize etmek durumunda kalabiliriz.

Yabancı yatırımcı Türkiye'yi özellikle trading market olarak görüyor. 2005-2006 yılında şirket kârlılıklarında uzun vadeli büyüme öngörüsüyle piyasaya girdiler. Endeksin yabancı sahiplik oranı şu an yüzde 65 seviyesinde. Tarihi zirveye yakın yani. En düşük seviye yüzde 59 ile 2009 krizinde görüldü. Yani aslında o yüzde 59 hiçbir zaman gitmiyor. Söz konusu bu yatırımcılar da 2005'te giriş yapıp, Türkiye'nin potansiyeline inananlar…

2018'e sektörler açısından bakarsak nasıl bir değerlendirme yaparsınız?



Havacılık sektörü önümüzdeki sene de iyi bir tablo sergileyebilir. THY ve Pegasus'un 2016 ile 2017'nin ilk yarısında aldığı maliyet azaltıcı aksiyonları ve kapasite optimizasyonunu pozitif olarak değerlendiriyoruz. Bunun 2018 ylında da kârlılığa yansıyacağını düşünüyoruz. Yani havacılık ön planda olabilir.

Tüketim sektörlerini de genel olarak beğeniyoruz. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda perakende gıda, tekstil.. gibi sektörlerin daha iyi olacağını; kur ve faizin yüksek olduğu ve ek finansmana ihtiyaç duyulan alanlarda ise (inşaat, otomotiv, beyaz eşya) görece daha yavaş büyüme olacağını düşünüyoruz.

Önümüzdeki yıl planlanan 3,5 milyar dolarlık halk arz yüzde 65 olan yabancı payını artırır mı?

Planlanan halka arzlara ciddi talep olacaktır, ama ben yüzde 65 oranının çok da artıracağını düşünmüyorum. Aynı sektördeki mevcut şirketlerden biraz pozisyon azaltıp diğer tarafa geçmek en olası senaryo gibi duruyor.

ABD'de görülen dava bankacılık sektörünü ve piyasayı etkiler mi? Fitch'in de bu noktada bir uyarı notu oldu…

Biz sadece finansal verilerle tahmin yapıyoruz. Söz konusu davanın sonucunun ne olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Davanın ne süreçte ve nasıl sonuçlanacağını hep beraber göreceğiz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı uyarı proaktif duruşundan kaynaklanıyor. Gündemdeki bir konu ve kendi değerlendirmeleri açısından risk barındırdığı için “Olumsuz sonuçlar yaşanırsa Türk bankaları notu düşer” uyarısında bulunuyor.

2018 büyüme beklentisi?

Orta Vadeli Program'da (OVP) arka arkaya 3 yıl yüzde 5,5 oranında büyüme beklentisi var. Yüzde 5,5'i yakalama ihtimalimiz var ama burada hükümetin oynayacağı rol çok önemli. Özellikle bütçenin ne kadar kullanılacağı önem taşıyor. 2017'ye göre daha yavaş büyüme öngörüsünün en temel kriteri bankaların fonlama tarafındaki kısıtları. İkincisi de bu yıla göre önümüzdeki yıl ortalama faiz oranlarının daha yüksek seyredecek olması. Ben, Türkiye'nin potansiyel büyümesine yakın bir büyümeyi beklemenin daha gerçekçi olacağını düşünüyorum. 2018 yılı için bizim ekonomik büyüme beklentimiz yüzde 4,5 seviyesinde.