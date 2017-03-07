Ekonomi alarm verirken borsa rekora koşuyor

Doların Türk Lirası karşısında tarihi zirveleri görmesi Borsa İstanbul'u uçurdu. Ekonomideki bütün göstergeler alarm vermesine rağmen dolar bazında ucuz alım fırsatıyla Borsa İstanbul 90 bin puan barajını aştı.

ABD Merkez Bankası'ndan (FED) faiz artırımına ilişkin güçlü mesajlar gelmesine karşın borsa yükseliş çizgisini korumayı başararak yatırımcıları şaşırttı. Son üç ayda yüzde 25.5'lik getiri ile dünya borsaları arasında dikkatleri üzerine toplayan Borsa İstanbul, kritik bir eşik kabul edilen 90 bin puanı aşarak önemli bir döneme girmeyi başardı. Aralık ayından bu yana kurdaki dalgalanmaya rağmen yabancı sermaye girişinin devam etmesinin de etkisi ile sessiz sedasız yükselen BIST 100 endeksi siyasi tansiyon ve ekonomideki durgunluğa rağmen güçlü duruşunu koruyor.

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Üç aylık rallinin, 90 bin puan sınırında kırılabileceği ve satış dalgasının başlayacağına yönelik kaygılara rağmen Borsa İstanbul yüzde 0.38'lik yükselişle 90.065 puandan güne başladı. Yabancıların ilgisinin devam etmesinin de etkisiyle BIST 100 endeksi 91.428 puan kadar çıktı.

‘PARA GİRİŞİ DEVAM EDİYOR’

FED faiz artırımı beklentileri gelişmekte olan ülkelerin pozitif ayrışmasına sebep oldu. Özellikle martta faiz artırımına başlamasıyla yıl boyunca devam edecek belirsizliğin kalkma ihtimali ve FED Başkanı Janet Yellen'ın yaptığı açıklamalar, faizlerin kademeli olarak ve piyasa beklentisi ile yumuşak bir geçiş süreciyle devam edeceğini gösteriyor. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerinin bir miktar değer kazanmasına sebep oldu. Küresel borsalarda her ne kadar düşüş görülüyor olsa da gelişmekte olan ülkelere para girişi yavaşlayarak devam ediyor” dedi.

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Borsa İstanbul'un dolar bazında diğer ülkelere göre ucuz kalması ise yükselişi tetiklediğine işaret eden AHL Forex Kaldıraçlı Alım Satım Müdürü Veli Kocatürk şunları söyledi: “Bu süreç hafta ortasına kadar devam edebilir. 91.500 puan seviyesinin kırılması ile 93.500 puan seviyesi test edilebilir. Borsanın yükselişinin kalıcı olması için dolarda ve tahvil faizlerinde bir miktar gerilemeye ihtiyaç var. Dolar, yeniden 3.70 lira seviyesinin altına gerilerse yükseliş sürebilir.”

DEĞERİ 93.8 MİLYAR ARTTI

1 Aralık'ta günü 72.519 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinin piyasa değeri 491 milyar 213 milyon liraydı. Dün günü yüzde 1.47 artışla 91.044 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinin piyasa değeri ise 585 milyar 90 milyon liraya ulaştı. 25 ayın zirvesine çıkan borsanın piyasa değeri üç ayda 93 milyar 877 milyon lira arttı.

TL BASKI ALTINDA

FED Başkanı Janet Yellen'ın geçen hafta yaptığı açıklamalardan sonra piyasalar olası bir faiz artırımına hazırlanıyor. Serbest piyasada dolar 3.7180 liradan, Euro ise 3.9430 liradan güne başladı. FED'in faiz artırımına günler kala referandum sürecine ilişkin ortaya çıkabilecek siyasi gelişmelerin de kurdaki yükselişin hız kazanmasına neden olabileceği vurgulanıyor. Dolar günü 3.7150 liradan, Euro ise 3.9370 liradan tamamladı.