Ekonomi Bakanlığı: Zarrab için öyle denmedi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Reza Zarrab için "Ne olursa olsun canı cehenneme" dediği ifadesi Bakanlık'tan yapılan açıklamayla yalanlandı.

Ekonomi Bakanlığı, “Zeybekci, hiç kimsenin şahsı için kullanmayacağı haberin başlığındaki ifadeleri, adı geçen şahıs için de kullanmamıştır” açıklamasında bulundu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin bir basın mensubu ile sohbeti sırasındaki bazı açıklamaları, bugün Milliyet gazetesinde çarpıtılarak ve Sayın Bakan’ın kullanmadığı bazı ifadeler eklenerek haberleştirilmiştir. Bakan Zeybekci, haberi kaleme alan basın mensubuna “Söz konusu kişinin sözde itiraflarının ve açıklamalarının hiçbir önem taşımadığını, bunlara bir değer atfedilmemesi gerektiğini, olaya konu işlemlerin Halkbank tarafından legal şekilde yapılması nedeniyle bu tür ifade ve açıklamaların Türkiye’ye hiçbir zarar vermeyeceğini” aktarmıştır. Ekonomi Bakanı Zeybekci, hiç kimsenin şahsı için kullanmayacağı haberin başlığındaki ifadeleri, adı geçen şahıs için de kullanmamıştır.” denildi.

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Milliyet’in haberinde Zeybekci’nin Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu yönündeki tartışmalar konusunda “Ne olursa olsun canı cehenneme. Türkiye'ye ne zararı var, bunu anlamıyoruz. Türkiye'ye ne zararı olur ne yapar? İtiraf etse ne diyecek? Ne itiraf edecek ki, Halk Bankası'nın yaptığı işlemlerin hiçbirinde usulsüzlük yok” dediği ifadesi yer almıştı.

‘BİRİLERİ OYUNLAR OYNUYOR’

Haberde, Zeybekci’nin Zarrab davasının Türkiye'ye yönelik bir kumpas olup olmadığı sorusuna “Belki ABD'de böyle bir şey olmasa da birileri de bu speküle etmek isteyenler oynuyor. Spekülatör niye oynar, aradaki oynamalardan rant almak için oynar. İşi o adamın” yanıtını verdiği belirtilmişti.

Habere göre Zeybekci, “17-25 Aralık'taki enstürümanların aynısı kullanılıyorlar. O dönem de 17-25'te bakanlar ve çocuklarıyla ilgili bulaştırma yapılmaya çalışıldı. Aynı şeyleri götürdüler. Aynı şekilde kendi amaçları için aynı yöntemi kullanarak bulaştırmak istiyorlar. Arkasındaki FETÖ kesinlikle. ABD yargısının ABD hükümetinin ne diyeceği ayrı mesele..” açıklamasında bulunmuş ve BDDK'nın geçtiğimiz hafta yayımladığı yönetmelik değişikliğinin Halk Bankası ile ilgili olmadığını söylerken de “Çok az şey için 'asla' derim. Ama böyle bir şey için asla ve asla böyle bir şey yok diyorum. Böyle bir şeye gerek görmüyoruz. Abdestimizden şüphemiz yok ve böyle bir şey olduğunda sonuna kadar mücadele ederiz en sert şekilde” ifadelerini kullanmıştı.