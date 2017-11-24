Ekonomi Bakanlığın’dan EFTA açıklaması

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye-EFTA ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasının genişletilerek güncellendiğini, anlaşmanın AB ile olan mevcut Gümrük Birliği'nden kapsam olarak daha geniş olduğunu açıkladı.

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Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye-EFTA ülkeleri arasındaki revize STA, esas itibarıyla AB ile mevcut Gümrük Birliğinden daha modern ve kapsam olarak daha geniş bir anlaşma olup, bu haliyle AB ile gerçekleştirilecek Gümrük Birliği’nin güncelleme çalışmalarına da örnek teşkil edecek” denildi.

Türkiye’nin, Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein’dan oluşan EFTA ülkeleriyle 2016 yılındaki ihracatı 3.2 milyar dolar ithalatı ise 3.3 milyar dolar, toplam ticareti ise 6.5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.