Ekonomi güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6.8 arttı. Endeks 91.5'e çıkarken 'ortalama üzeri güven' seviyesi olan 100'e biraz daha yaklaştı.

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6.8 arttı. Endeks 91.5'e çıkarken 'ortalama üzeri güven' seviyesi olan 100'e biraz daha yaklaştı.

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, ekonomik güven endeksi Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 6.8 artışla 91.5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi), inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

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Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması ortalama üzeri güveni; 100’den küçük olması ise ortalama altı güveni göstermekte.

TÜİK endeksin, ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde TÜİK Türkiye’deki mutluluk endeksini açıklamış, zor geçen 2016’da insanların 2015 yılından daha mutluğu olduğunu belirtmişti.