Ekonomi neden bu kadar büyüdü? | Son dakika haberleri

Hayat pahalılığı bu kadar artarken yüzde 11.1'lik büyüme vatandaşı şaşırttı. Kafa karışıklığına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek nokta koydu. Şimşek, "Bunu sürdürülebilir kılmak önemli. İstisnai bir rakam bu. Geçen sektördeki düşüklük de baz yansıtılıyor" diye konuştu. Türkiye 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.8 daralmıştı.

Günün ekonomi haberi yüzde 11.1’lik üçüncü çeyrek büyüme rakamı oldu. Vatandaş büyüme rakamının neden bu kadar yüksek olduğunu merak ederken yanıt Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek büyüme performansının çok iyi olduğunu belirterek, “Bunu sürdürülebilir kılmak önemli. İstisnai bir rakam bu. Geçen sektördeki düşüklük de baz yansıtılıyor” diye konuştu. Türkiye 2016’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.8 daralmıştı.

İşte Şimşek’in TRT Haber canlı yayınındaki değerlendirmeleri: Sanayideki artış yüzde 15.9 çok güçlü. Tarımın katkısı sınırlı yüzde 2.8 büyüme var. Türkiye sanayileşerek büyüyor. Büyüme hem yüksek hem de kapsayıcı bu çok önemli. Kapsayıcılıktan kastımız şu istihdam yaratan bir büyümedir. İstihdam son derece güçlü son 12 aya baktığınız zaman 1 milyon 350 binin üzerinde vatandaşımıza iş aş bulmuşuz.

Hükümet olarak biz yatırımlarla 1.3 milyonun üzerinde vatandaşa iş bulmuşuz.

ʻʻ Bu büyümeyle üçüncü çeyrekte OECD arasında en yüksek büyümeyi sağlayan ülke arasında olacağız. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

‘REFAH ARTIŞINDA ÖNDE GELENLERDENİZ’

Kredi Garanti Fonu'nun büyümede etkisi var. Büyümenin tabana yaygın olduğunu kapsayıcı olduğunu KOBİ'ler finansmana erişmiş, KOBİ'lerin büyümeye katkısı güçlü. Sanayi itici güç belirleyici olan o, bir yıl öncesine göre kimsenin hayal edemediği kadar güçlü bir performans söz konusu. Refah artışında önde gelen ülkelerden bir tanesiyiz. Bu büyümeyle üçüncü çeyrekte OECD arasında en yüksek büyümeyi sağlayan ülke arasında olacağız. Yılın tamamı için yüzde 6.5'luk büyüme G-20 ve OECD'de bir önemli olacaktır.

‘SADECE İÇ TALEPLE OLMAZ’

Biz gelişmiş ülkelerle arayı kapatıyoruz. 2000'li yılların başına gidin Türkiye'de kişibaşına milli gelir Avrupa Birliği'nin 3'te 1'i kadardı. AB ortalamasının 3'te 2'si gibi olacak. Gelişmiş ülkelerle arayı kapatıyoruz. Bunu sürdürülebilir kılmak önemli. İstisnai bir rakam bu. Geçen yık sektördeki düşüklük de baz yansıtılıyor. Yüzde 5.5, 6.5 civarında bir büyüme için daha çok reform yapması lazım Türkiye'nin çok reform yaptık, yargı reformu iş gücü piyasasına kadar yatırım ortamını iyileştirdik. Büyümenin sürdürülebilir olması için daha dengeli olması lazım. Sadece iç taleple olmaz. İkinci olarak da reformlarla yapabiliriz bunu.

Enflasyonun kontrol altına alınması önemlidir. Makroekonomik istikrarın olduğu dönemlerde Türkiye kalıcı büyümeyi sağlayabilir. Bu rakmlar çok sevindirici ama işimiz daha zor daha çok reform yapacağız. Güçlü büyümey kalıcı yapmak için daha çok çabalamamız lazım.