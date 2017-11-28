Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 97,9 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %3,4 oranında azalarak 101,4 değerinden 97,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 65,2 değerine, reel kesim güven endeksi 109,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 99,7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 99,9 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 82,4 değerine geriledi.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.