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Ekonomik güven endeksi yine arttı

Ekonomik güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %5 oranında artarak 91,5 değerinden 96,1 değerine yükseldi.
10:0830 Mart 2017
Ekonomi
Ekonomik güven endeksi yine arttı
Ekonomik güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %5 oranında artarak 91,5 değerinden 96,1 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, inşaat sektörü, hizmet sektörü, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Mart ayında inşaat sektörü güven endeksi 85,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 96,9 değerine, tüketici güven endeksi 67,8 değerine ve reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,7 değerine yükseldi. Mart ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi ise 97,7 değerine geriledi.

TABLO: TÜİK

TABLO: TÜİK

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmakta.

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