Ekonomik müjdeler referandum için

16 Nisan'da yapılacak başkanlık referandumu yaklaşırken hükümetin açıkladığı ekonomik müjdeler art arda gelmeye devam ediyor. Türkiye referanduma doğru ilerlerken, KDV-ÖTV indirimleri ve GSS affı gibi 16 düzenleme dikkat çekiyor.

16 Nisan'da yapılacak başkanlık referandumu yaklaşırken hükümetin açıkladığı ekonomik müjdeler art arda gelmeye devam ediyor. Türkiye referanduma doğru ilerlerken, KDV-ÖTV indirimleri ve GSS affı gibi 16 düzenleme dikkat çekiyor.

Hükümetin referandum müjdelerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Yabancı kaynak girişinin azalması, ekonominin yavaşlaması ve işsizliğin artmasıyla birlikte oy kaygısına kapılan hükümet, referanduma kadar ekonomiyi canlı gösterecek, istihdamı artıracak türden birbiri ardına geçici müjdeler açıklıyor.

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Ekonomide geçici rahatlama yaşatacak birçok önlem, referandumun hemen ardından yürürlükten kalkacak iktidar, bol keseden dağıtılan müjdeler yüzünden bozulan dengeleri düzeltebilmek için vergi ve zam silahlarını çekmek zorunda kalabilecek. Türkiye ekonomisi son dönemde adeta yerinde sayıyor. Ekonomide çarklar giderek yavaşlarken, çarkı döndüren yabancı kaynak girişleri adeta durdu.

KAYNAKLARI BOŞA HARCAMAKLA ELEŞTİRİLİYOR

Yatırımların kesilmesinde OHAL uygulamasına hâlâ devam ediliyor olması, hukuk, adalet ve demokrasi alanındaki ciddi eksiklikler ve artan güvenlik endişelerinin etkili olduğu raporlara kadar girdi. Alman tur operatörleri, Alman turistlerin güvenlikten çok demokrasi eksikliği gerekçesiyle Türkiye'ye gelmediklerini açıkladı. OHAL devam ederken referanduma gidilmesinin dahi Türkiye için ciddi bir demokrasi eksikliği olarak algılandığı ve yabancı yatırımcıları caydırdığı ifade ediliyor. Hükümet, demokrasiye ilişkin kaygıları gidermek yerine vergi indirimleri ve çeşitli müjdelerle ekonomide geçici refah sağlamaya çalışmak ve kaynakları boşa harcamakla eleştiriliyor.