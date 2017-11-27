Elektrikte en pahalı 7’nci ülkeyiz

Hükümetin elektrik üretiminde kömürde ısrar etmesi maliyetleri de olumsuz etkiledi. Türkiye, AB ülkeleri arasında en pahalı elektrik kullanan ülkeler arasına girdi.

dünya temiz enerji kullanımına ağırlık verirken kömürden vazgeçmeyen Türkiye, elektrikte en pahalı 7'nci ülke oldu. CHP'nin hazırladığı “Türkiye'de Elektrik Enerjisi ve Enerji Kooperatifçiliği” başlıklı raporda tüm dünyanın kömürden vazgeçerken, Türkiye'de artan kullanıma dikkat çekilerek, Türkiye'nin konut elektriğinde de Avurpa Birliği (AB) ülkeleri arasında en pahalı 7'nci ülkesi olduğu belirtildi. Raporu hazırlayan CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün tüketiciye yansıtılmadığını belirterek, vergi oranının yüzde 18'den yüzde 1'e çekilmesini istedi.

RUSYA'YA BAĞIMLILIK SÜRECEK

Ahmet Akın hazırladığı raporda, 2015 yılında elektrik enerjisi üretiminde doğalgazın ilk sırada yer alırken, 2016'da ise bu kez kömürün ilk sıraya yerleştiğini kaydetti. “Kömürün elektrik üretimindeki payı bir yıl arayla yüzde 28.2'den yüzde 33.74'e yükselmiştir. Doğal gazın payı ise yüzde 37.9'dan yüzde 32.1'e gerilemiştir. Kömür kullanımı gelecek yıllarda artmaya devam edecek, doğalgazda ise Rusya'ya bağımlılığımız sürecektir” tespitini yapan Akın, konutlarda kullanılan elektriğin bedelinin yüzde 46.4'ünün enerji bedeli dışındaki bedellerden oluştuğunu kaydetti. 2016 yılı sonu itibarıyla konut elektriğinin fiyatının 41.24 krş/kWh, sanayi elektriğinin fiyatının ise 31.67 krş/kWh olduğunu dile getiren Akın, kayıp kaçak bedellerini başka kalemler içerisinde göstererek tahsil etmenin yasal kural haline getirildiğini kaydetti.

Kooperatif alternatif olur

Raporu hazırlayan CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve yüksek fiyatları düşürecek formülün “Halk enerji” olduğuna işaret ederek şöyle devam etti: “Belediyelerin öncülüğünde kurulabilecek kooperatifler özellikle yenilenebilir enerji alanında önemli ilerlemeler sağlayabilir. Yenilenebilir enerji üretim tesisleri daha küçük kapasitelerde ve tüketim noktalarına yakın yerlere kurulabildikleri için halk katılımına da uygundur. Rüzgar, hidrolik, jeotermal ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara bağlı elektrik üretim tesislerinin kaynağında kurulmasının daha ekonomik olduğu bilinmektedir. Ülkemizde enerji kooperatifçiliğinin altyapısı kimi eksikliklere rağmen yapılan mevzuat düzenlemeleri ile bir noktaya kadar getirilmiştir.''