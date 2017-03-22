Elektronik yasağını erken başlattık

Yasaklara alışık olduğumuzdan daha başlamadan önlemimizi aldık... Türkiye'nin de içinde bulunduğu 8 ülkeden ABD'ye ve İngiltere'ye yapılan uçuşlarda, yolcuların elektronik cihazlarını kabine alınmasının yasaklanmasına tepkiler büyüyor. Bazı yolcular Atatürk Havalimanı'nda uygulamaya başlamamasına rağmen laptop gibi elektronik cihazlarını valiz içerisine koyarken, bazıları ise yanlarına almadıklarını evde bıraktıklarını söylediler.

Yasaklara alışık olduğumuzdan daha başlamadan önlemimizi aldık... Türkiye'nin de içinde bulunduğu 8 ülkeden ABD'ye ve İngiltere'ye yapılan uçuşlarda, yolcuların elektronik cihazlarını kabine alınmasının yasaklanmasına tepkiler büyüyor. Bazı yolcular Atatürk Havalimanı'nda uygulamaya başlamamasına rağmen laptop gibi elektronik cihazlarını valiz içerisine koyarken, bazıları ise yanlarına almadıklarını evde bıraktıklarını söylediler.

Atatürk Havalimanı’nda bugün sabah saatlerinde, THY’nin ilgili birimlerinin, ABD ve İngiltere uçuşlarının güvenlik kontrollerini yapan Gözen Güvenlik yetkilileri ve Sivil Havacılık yetkililerinin bir araya gelerek toplantı yaptıkları, uygulamada nelerin yapılması konusunda bir toplantı yaptı. Bu arada Atatürk Havalimanı’nda ABD’ye ve İngiltere’ye yapılan uçuşlarda elektronik cihazların kabin içine alınması yasağının önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanılacağı öğrenildi.

O NORMAL BİR İNSAN DEĞİL

Atatürk Havalimanı’ndan New York’a giden bir ABD vatandaşı Uçaklarda yolcuların elektronik cihazlarını kabin içersine alınmasının yasaklanmasının yanlış olduğunu söyleyerek şunları ifada etti: “Biliyorsunuz Laptop gibi elektronik cihazlar artık insanların bir yaşam tarzı oldu. Bazılarımızın bütün bilgilerini ve evraklarını artık bu cihazlarda saklıyor. Bu cihazların uçakta kabin içerisine alınmaması iyi bir şey değil. Ben İstanbul’dan New York’a gidiyorum ve 11 saatlik bir uçuşum var. Ben nasıl Laptopsuz uçacağım. Benim bütün kişisel bilgilerim bunun içerisinde. Bunun sorumluluğu kime ait bunu Trump’a sormak lazım. Bu Trump’ın yapmış olduğu bir uygulama ama Türkiye güvenilir bir ülke. Trump, ABD vatandaşı olarak bizden çok şey aldı. O normal bir insan değil”

YASAK VAR DİYE EVDE BIRAKTIM

Los Angeles’e giden Tuğçe Uğurlu ise, “Bugün itibariyle yasağın yürürlüğe girdiğini zannediyordum. Laptopumu bagaj riskli olur diye evde bıraktım ve yanıma almadım. Bunun önlem amaçlı olduğunu anlıyorum ama yolcular için durumu zorlaştırıyor. Los Angeles’e gideceğim ve 14 saatlik bir uçuşum var. Bu saati çalışarak geçirebilirdim ama artık kitap okuyacağım” dedi.

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BU UYGULAMA İNŞALLAH KALKAR

Londra’ya giden yolculardan Altuğ Özlü ise şunları söyledi: Atatürk Havalimanı’nda henüz bu uygulama başlamadığını öğrendim. Bu çok kötü bir uygulama. Biz çalışan insanlar olarak kabin içerisinde bilgisayar kullanıyoruz. Bu laptopları bagaja verildiğinde kırılacak mı başına bir şey mi gelecek bilmiyoruz. İnşallah bu uygulama kısa sürede kaldırılır”