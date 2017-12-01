Emekli maaşı hesaplama: Yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? 2018 emekli maaşı…

Emekli olmak için gün sayan ve ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım sorusuna cevap arayanlar, emekli maaşları ne kadar olacak sorusunu da merak ediyor. Emekli maaşları 2018'de ne kadar olacak? Yeni yılda emekli maaşı detayları...

Emekli maaşlarına gelecek olan ocak zammı belli mi? Maaşların 2018’de 346 lira artacağı doğru mu? Emekliler yeni yılda emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli olmasına kısa süre kalanlar ise emeklilik hesaplama konusunda detayları araştırıyor. Emekli maaşları ne kadar olacak emeklilere zam gelecek mi? İşte emekli maaşı konusunda detaylar…

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son iki ayda enflasyon geçen yılki oranlarda arta dahi 5 aylık enflasyon yüzde 5.7'ye ulaşacak. Dolayısıyla ocak zammı yüzde 5-6 aralığında gerçekleşecek. Memur ve mekikleri için 2017'nin son 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşmazsa enflasyon farkı çıkmayacak. Ancak tüketici enflasyonu daha 4 aylık dönemde yüzde 3.43'e ulaştı. 6 aylık enflasyon yüzde 5 civarına yükselirse, memur ve emekliler 1 puan, yüzde 6'ya çıkarsa 2 puan enflasyon farkı almaya hak kazanacak.

346 LİRALIK ARTIŞ GELECEK Mİ?

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde maaşlarda 346 liraya varan artış olacak. Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye 169,6 lira da ek ödeme veriliyor. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak 4 bin 409 lira 60 kuruş geçiyor. Ocak zammı yüzde 3.69 olursa bu maaş 4 bin 396 lira 45 kuruşa, ek ödeme de 175,85 liraya çıkacak. Emeklinin geliri 4 bin 572 lira 30 kuruşa yükselecek. Temmuz zammı da yüzde 4.02 olursa maaş 4 bin 573 lira 17 kuruşa, ek ödeme 182,92 liraya ulaşacak. Emeklinin toplam geliri 4 bin 756 lira 11 kuruşa yükselmiş olacak.

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.