Emekli maaşı ne kadar olacak? E-Devlet’te emekli aylığıyla ilgili merak edilenler…

Emekli maaşlarına gelecek olan ocak zammı ne kadar olacak? Erken emekli olmak için yapılması gereken işlemler neler? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilir? Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte emeklilerin ve emekli olacakların merak ettikleri sorular...

Emekliler yeni yılda emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli olmasına kısa süre kalanlar ise emeklilik hesaplama konusunda detayları araştırıyor. Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilir? Milyonlarca emekli, geçimlerini sağladıkları emekli maaşları hakkında detayları merak ettiği soruların cevapları…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, 3 formül ortaya çıktı. Posta'nın haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu rakamlar doğrultusunda 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 3 ya da yüzde 3.5 seviyesinde gerçekleşebileceğini belirtiyor. Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. 2017 yılı enflasyonunun da bu seviyede gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.01 çıkacak. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.01 olacak.

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

Öncelikle e-Devlet kapısına giriş yapalım.

Sorunsuz bir şekilde giriş yaptıysak arama alanına “emekli aylığı hesaplama” anahtar kelimesini girelim.

Seçimimizi yapalım ve Sorgula ifadesine tıklayalım.

Ve sonuç ekranı karşımızda. İlave bilgi almak için BİMER kanalıyla SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) dilekçe yazabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Bu konuda çeşitli hesaplama formülleri ve interaktif hesaplama modülleri bulunmakta. Fakat bazen kullanıcı hatası bazen de sistemsel hatalardan ve eksikliklerden dolayı bu hesaplamalar gerçek sonucu vermeyebiliyor. e-Devlet kapısı üzerinden ilave hiçbir zahmete girmeden sadece tek bir tıkla emekli maaşımızı hesaplamamız mümkün. e-Devlet kapısı resmi kayıtlara işlenmiş doğru bilgileri kullandığından çıkacak olan sonuca tereddütsüz güvenebiliriz.