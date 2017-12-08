Emekli maaşları 2018’de ne kadar olacak? Emekli maaş hesaplama nasıl yapılır?

Emekli vatandaşlar yeni yılda yani 2018'de ne kadar zam alacaklar merak ediyor. Emekliliğine az kalanalar ise ne zaman emekli olurum araştırıyor. Peki Emekli maaşları 2018 yılında ne kadar olacak? Zam oranı belli mi? Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli maaşları yeni yılda ne kadar olacak, zam belli mi soruları geçim sıkıntısı çeken tüm emeklilerimizin aklında olan soru. Emekli olmasına kısa süre kalanlar ise emeklilik hesaplama konusunda detayları araştırıyor. Yüzbinlerce emekli geçim sıkıntısı çekmemek için ek iş yapıyor. CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, emekli maaşının yetersizliği nedeniyle 65 yaş üstü emeklilerin yarısının yeniden çalışmaya başladığını belirterek, “65 yaş üzerinde 835 bin kişi çalışıyor ve bunların 420 bini emekli. Evinde dinlenmesi gereken emekli, maaşının yetersizliği nedeniyle çalışmak durumunda kalıyor” dedi. Merak edilen maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler yeni yılda ne kadar maaş alacak? Emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son iki ayda enflasyon geçen yılki oranlarda arta dahi 5 aylık enflasyon yüzde 5.7’ye ulaşacak. Dolayısıyla ocak zammı yüzde 5-6 aralığında gerçekleşecek. Memur ve mekikleri için 2017’nin son 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4’ü aşmazsa enflasyon farkı çıkmayacak. Ancak tüketici enflasyonu daha 4 aylık dönemde yüzde 3.43’e ulaştı. 6 aylık enflasyon yüzde 5 civarına yükselirse, memur ve emekliler 1 puan, yüzde 6’ya çıkarsa 2 puan enflasyon farkı almaya hak kazanacak.

346 LİRALIK ARTIŞ GELECEK Mİ?

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde maaşlarda 346 liraya varan artış olacak. Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye 169,6 lira da ek ödeme veriliyor. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak 4 bin 409 lira 60 kuruş geçiyor. Ocak zammı yüzde 3.69 olursa bu maaş 4 bin 396 lira 45 kuruşa, ek ödeme de 175,85 liraya çıkacak. Emeklinin geliri 4 bin 572 lira 30 kuruşa yükselecek. Temmuz zammı da yüzde 4.02 olursa maaş 4 bin 573 lira 17 kuruşa, ek ödeme 182,92 liraya ulaşacak. Emeklinin toplam geliri 4 bin 756 lira 11 kuruşa yükselmiş olacak.

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

Eski ismiyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri olan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına her 6 ayda bir, geçmiş 6 aylık TÜFE oranında zam yapılıyor. Temmuz-Kasım dönemindeki 5 ayda TÜFE yüzde 4.97 gerçekleştiği için Aralık ayında TÜFE artışı sıfırda kalsa dahi yüzde 4.97’lik zam şimdiden garanti oldu. Kur artışı ve zamlardan dolayı bu ayki enflasyonunun da yüksek çıkması bekleniyor. Aralık ayında TÜFE’nin yüzde 1 artması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yılda yüzde 6 oranında zam alacaklar. TÜFE’nin yüzde 1.5 civarında çıkması halinde ise zam oranı yüzde 6.5’e yükselecek.

MEMURA EN AZ 2 PUAN FARK

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine önümüzdeki yılın başında yüzde 4 zam yapılacak. Bu yıl Temmuz-Kasım döneminde TÜFE yüzde 4.97 gerçekleştiği için şimdiden yüzde 0.97, yani yaklaşık 1 puanlık enflasyon farkı garanti hale geldi. Aralık enflasyonunun yüzde 1 artması halinde memur ve memur emeklileri yılın başında yüzde 4 zam artı yüzde 2 enflasyon farkı alacak. Aralık enflasyonunun yüzde 1.5 olması halinde ise yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 2.5 enflasyon farkı ödemesi yapılacak.

HÜKÜMET FARKI ÖNGÖREMEDİ

Hükümet geçtiğimiz Ekim ayında yayımladığı 2018 Yılı Programında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yıl başında en fazla yüzde 3.36 zam yapılacağı; memur ve memur emeklilerine de enflasyon farkı ödenmeyeceği öngörüsünde bulunmuştu. 5 aylık enflasyon gerçekleşmeleri, hükümetin bu öngörüsünde tamamen yanıldığını ortaya koydu. Hükümetin hesabında yaşanan bu büyük şaşma, bütçedeki personel giderlerinde de ciddi sapma olacağını, dolayısıyla bütçede ilave kaynağa ihtiyaç duyulacağını gösteriyor.

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

Öncelikle e-Devlet kapısına giriş yapalım.

Sorunsuz bir şekilde giriş yaptıysak arama alanına “emekli aylığı hesaplama” anahtar kelimesini girelim.

Seçimimizi yapalım ve Sorgula ifadesine tıklayalım.

Ve sonuç ekranı karşımızda. İlave bilgi almak için BİMER kanalıyla SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) dilekçe yazabilirsiniz.