Emekli maaşları ne kadar olacak? Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zam oranları ne kadar?

Bağkur ve SSK emeklileri 2018 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Emekli maaşları yeni senede ne kadar olacak? Geçim derdine düşen emekliler ne kadar zam alacağını araştırıyor. İşte maaşların kaç lira artacağına dair detaylar...

Emekliller ekonomi planlarını çıkarabilmek için gelecek sene emekli maaşlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Emekli maaşları ne kadar olacak? 2018’de zamlı emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Yeni yılda emekli maaşı detayları…

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur, kamu çalışanı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018’de alacağı zam belli oldu. 1500 TL maaş alan SSK emeklisinin maaşı Ocak 2018’de 50 lira 40 kuruş, Temmuz ayında ise 62 lira 30 kuruş artacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği Ocak 2018 zammı Resmi Gazete de açıklandı. Resmi Gazete’de yayınlanan 2018 yılı programının sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgili başlığı altında, 2018 yılı hedeflerinin yanında SSK ve Bağ Kur emekli aylıklarının önceki 6 aylık dönemindeki enflasyona göre ne kadar artırılacağı belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 4.97 oldu. Yasa gereği SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı geçmiş 6 aylık TÜFE enflasyonuna göre belirleniyor. Aralık ayında enflasyonun düşeceği öngörülse de aylık bazda artış beklentisi devam ediyor. Enflasyonda değişiklik olmadığını düşünülse bile emekli maaşlarında yüzde 4,97 oranında zam olacak.



EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emeklilik aylığı hesaplama işlemi sigorta kategorilerindeki farklılıklar sebebiyle her sigorta kategorisi için farklı yollarla hesaplanır. Emeklilik aylığı hesaplama işlemini 4A kategorisi çalışanları yani eski adıyla SSK’lılar Sosyal Güvenlik Kurumunun kendi sitesi üzerinden yapabilmektedirler. 4B kategorisi çalışanları yani eski adıyla BAĞ-KUR sigortalıları ise emeklilik aylığı hesaplama işlemini E-Devlet üzerinden yapabilmektedir. 4C çalışanları yani Emekli Sandığı sigortalıları ise emeklilik aylığı hesaplama işlemini 4A’lılar gibi SGK’nın kendi sitesinden yapabileceklerdir.