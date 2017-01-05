Emekli promosyonu nasıl alınacak? Emekli promosyonu alma şartları neler?

Emeklilerin alacağı promosyonun duyurulması birçok emeklinin sevinmesine neden olmuştu. Peki emekliler promosyonu nasıl alacak? Emekli promosyonu, hangi bankadan, hangi şartlarla alınacak?

Emeklilerin alacağı promosyonun duyurulması birçok emeklinin sevinmesine neden olmuştu. Peki emekliler promosyonu nasıl alacak? Emekli promosyonu, hangi bankadan, hangi şartlarla alınacak?

Emekli promosyonlarının açıklanmasıyla beraber emeklilerin en merak ettikleri sorulardan biri, emekli promosyonu nasıl alınacak ve şartları neler oldu. Ancak emekli promosyonun nasıl alınacağı konusunda bazı zorluklar emeklileri düşündürüyor. 300 ile 450 TL arasında değişen promosyonları almak isteyen emeklilerin zorlu bir aşamadan geçmesi gerekiyor. Şartlardan birini dahi yerine getiremeyen emekli promosyon alamayacak. Emekli promosyon emekli maaşlarına eklenip bir dafada ödeneceğini düşünüyor. Ancak promosyonlar 1.5 milyon emeklinin hesabına otomatik olarak yatırılmayacak. İşte promosyonu alabilmenin şartları: Emekli, öncelikle bir kamu bankasına gidip promosyon anlaşması yapmak istediğini beyan edecek. Banka personeli emekliye bir sözleşme uzatacak. Emekli bu sözleşmeyle, 3 yıl boyunca bu bankaya sadık kalıp maaşını başka bankaya taşımayacağını taahhüt edecek.

2 FATURA ŞART!

Emekli, bu sözleşmeyle SGK’ya maaşına bloke koyma yetkisi verecek. SGK bu sayede, 3 yıl dolmadan sözleşmeden cayan emeklinin aylığından promosyon tutarını kesip bankaya iade edecek. Emekliler elektrik, su, telefon veya doğalgaz gibi her ay ödediği faturalardan en az 2 tanesini bu bankaya getirip otomatik ödeme talimatı verecek. Emekli bunların yanı sıra bu bankadan ya kredi kartı alacak ya da kredili mevduat hesabı açtıracak. Emekliler faturaları için otomatik ödeme talimatı verecekleri için hesapta sürekli para tutmak zorunda kalacak ve maaşlarının tamamını çekemeyecek. Bilmeden maaşının tümünü çekip harcayan emeklinin elektrik, su, doğalgaz ya da telefon parasını banka kredili mevduat hesabından ödeyip emekliye faiz borcu çıkaracak. Aynı şekilde kredi kartı ödemeleri için de yine emekli bankada sürekli para bulundurmak zorunda kalacak. Aksi halde emekliler kredi kartı nedeniyle de fazladan faiz yüküyle karşılaşacak.