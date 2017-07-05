Emekli, terör mağduru ve 15 Temmuz gazilerinin yeni maaşları

Haziran ayı enflasyon rakamlarını gelmesiyle birlikte emekli terör mağduru ve 15 Temmuz gazilerinin yeni maaşları da belli oldu.

Haziran ayı enflasyonunun gelmesiyle birlikte emekli maaşları zamlandı. İşçi emeklisi temmuz maaşlarını yüzde 5.89 zamlı alacak.



Terör mağduru vatandaşların da alacaklarına da zam yapıldı. Terör mağduru maaşları yüzde 6.89 oranında arttı. Üçüncü derece engelli terör mağduru maaşı 574 TL’den 608 TL’ye, ikinci derece engelli terör mağduru maaşı 766 TL’den 811 TL’ye birinci derece engelli terör mağduru maaşı 958 TL’den 1.014 TL’ye çıktı. 15 Temmuz gazilerinin maaşları da zamlandı. Aşağıdaki tabloda zamları görebilirsiniz.

Malüllük derecesi 2017 Ocak Maaşı Temmuz zammı Ek ödeme Ek ödeme dahil Temmuz maaşı 1 3.354 3.552 142 3.694 2 3.145 3.330 133 3.463 3 2.935 3.108 124 3.232 4 2.725 2.886 115 3.001 5 2.516 2.664 106 2.770 6 2.411 2.553 102 2.655