Emekli, terör mağduru ve 15 Temmuz gazilerinin yeni maaşları

Haziran ayı enflasyonunun gelmesiyle birlikte emekli maaşları zamlandı. İşçi emeklisi temmuz maaşlarını yüzde 5.89 zamlı alacak.
Terör mağduru vatandaşların da alacaklarına da zam yapıldı. Terör mağduru maaşları yüzde 6.89 oranında arttı. Üçüncü derece engelli terör mağduru maaşı 574 TL’den 608 TL’ye, ikinci derece engelli terör mağduru maaşı 766 TL’den 811 TL’ye birinci derece engelli terör mağduru maaşı 958 TL’den 1.014 TL’ye çıktı. 15 Temmuz gazilerinin maaşları da zamlandı. Aşağıdaki tabloda zamları görebilirsiniz.
|Malüllük derecesi
|2017 Ocak Maaşı
|Temmuz zammı
|Ek ödeme
|Ek ödeme dahil Temmuz maaşı
|1
|3.354
|3.552
|142
|3.694
|2
|3.145
|3.330
|133
|3.463
|3
|2.935
|3.108
|124
|3.232
|4
|2.725
|2.886
|115
|3.001
|5
|2.516
|2.664
|106
|2.770
|6
|2.411
|2.553
|102
|2.655