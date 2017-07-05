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Emekli, terör mağduru ve 15 Temmuz gazilerinin yeni maaşları

Haziran ayı enflasyon rakamlarını gelmesiyle birlikte emekli terör mağduru ve 15 Temmuz gazilerinin yeni maaşları da belli oldu.

Sozcu.com.tr
10:385 Temmuz 2017
Ekonomi
Emekli, terör mağduru ve 15 Temmuz gazilerinin yeni maaşları
Haziran ayı enflasyon rakamlarını gelmesiyle birlikte emekli terör mağduru ve 15 Temmuz gazilerinin yeni maaşları da belli oldu.

Haziran ayı enflasyonunun gelmesiyle birlikte emekli maaşları zamlandı. İşçi emeklisi temmuz maaşlarını yüzde 5.89 zamlı alacak.
emeklilerin

Terör mağduru vatandaşların da alacaklarına da zam yapıldı. Terör mağduru maaşları yüzde 6.89 oranında arttı. Üçüncü derece engelli terör mağduru maaşı 574 TL’den 608 TL’ye, ikinci derece engelli terör mağduru maaşı 766 TL’den 811 TL’ye birinci derece engelli terör mağduru maaşı 958 TL’den 1.014 TL’ye çıktı. 15 Temmuz gazilerinin maaşları da zamlandı. Aşağıdaki tabloda zamları görebilirsiniz.

Malüllük derecesi2017 Ocak MaaşıTemmuz zammıEk ödemeEk ödeme dahil Temmuz maaşı
13.3543.5521423.694
23.1453.3301333.463
32.9353.1081243.232
42.7252.8861153.001
52.5162.6641062.770
62.4112.5531022.655
KHK İLE FARKLARI KALDIRILDI
Ocak ayında yayımlanan bir KHK ile gazilere 1.404 TL ile 2.150 TL arasında maaş bağlanması kararı alınmıştı.
Son güncelleme: 11:0405.07.2017
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