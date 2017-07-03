Emeklilerin maaşları ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyoın rakamlarının açıklanamasının ardından emekli maaşlarına yapılan zamlar da belli oldu. Buna göre emeklilere 5.89 oranında zam yapılacak. İşte gelen zamların ardında yaklaşık olarak emekliklerin alacakları maaşlar.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 0.27 düşüş gösterirken enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.90 arttı. Emeklilere yılın ilk altı ayı için yüzde 5.89 zam yapılacak. Buna göre en düşük işçi emeklisi maaşı 80 TL civarında zamlandı.

Yapılan bu zamların ardından yaklaşık olarak;

En düşük işçi emeklisinin maaşı 1.348,5 TL’den 1.427,5 TL’ye, en yüksek işçi emeklisinin maaşı 2.584,3 TL’den 2.734 TL’ye, en düşük çiftçi emeklisinin maaşı 950,5 TL’den 1.005,5 TL’ye, en yüksek çiftçi emeklisinin maaşı 1.785 TL’den 1.890 TL’ye, en düşük esnaf emeklisinin maaşı 1.207,6 TL’den 1.288,6 TL’ye, en yüksek esnaf emeklisinin maaşı 2.775,6 TL’den 2.938,6 TL’ye, en düşük memur emeklisinin maaşı 1.682,7 TL’den 1.781 TL’ye ve en yüksek memur emeklisinin maaşı da 6.681 TL’den 7.074 TL’ye yükseldi.