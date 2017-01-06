Emekliye 3 yıl esaret kötü örnek oldu

Hükümetin kamu bankalarıyla yaptığı promosyon anlaşmasındakiağır şartlar özel bankalar tarafından da örnek alınmaya başlandı.

Hükümetin kamu bankalarıyla yaptığı promosyon anlaşmasındakiağır şartlar özel bankalar tarafından da örnek alınmaya başlandı.

Emeklileri 3 yıl boyunca bir bankaya bağlayacak promosyon anlaşması özel bankaları da harekete geçirdi. Özel bankalar, emeklileri kamu bankalarına kaptırmamak için daha fazla promosyon paketleri hazırlamaya başladı.

Ancak hükümetin kamu bankalarıyla yaptığı promosyon anlaşmasındaki ağır şartlar özel bankalara “kötü örnek” oldu. Bugüne kadar maaşlarını taşımaları dışında hemen hemen hiçbir şart öne sürmeden emeklilere promosyon veren özel bankalar, şimdi kamu bankalarıyla yapılan anlaşmanın ağır şartlarını örnek almaya başladı. Yeni promosyon sisteminin yaygınlaşması halinde 11.5 milyon emekli 32 banka arasında adeta kapışılacak.

ONLAR DA PAKET HAZIRLIYOR

Promosyon anlaşması yapılıncaya kadar olan dönemde özel bankalar emeklilere Tüketici Kanunu ve BDDK'nın koyduğu kurallar dışında özel şartlar ileri süremiyorlardı. Dolayısıyla emekliler bankalarla promosyonla ilgili özel anlaşmalar yaparken banka kredi kartı alma, kredili mevduat hesabı açma ya da otomatik ödeme talimatı vermek zorunda kalmıyordu. Daha da önemlisi SGK, kurallara uymayan emeklilerin aylıklarından promosyon tutarını kesip bankalara yatırmıyordu. Hükümetin kamu bankalarıyla yaptığı yeni promosyon anlaşmasının ise emeklileri adeta 3 yıl boyunca bir bankaya mahkum eden ağır şartlar içermesi özel bankaların promosyona bakışını değiştirdi. SGK aracılığıyla emeklilerden promosyon iadesi alınabilmesi, 2 otomatik fatura ödemesi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı şartıyla birlikte 3 yıl bankada kalma zorunluluğunu cazip bulan özel bankalar, 300 ila 450 TL arasında değişen promosyonun

da üzerinde promosyon paketleri hazırlamaya başladılar.

‘GİTMEYİN, FAZLASINI VERİYORUZ’ DİYORLAR

İşçi, Memur ve Bağ-Kur Emeklileri Derneği (İMBED) Başkanı Hamdi Öz, promosyon anlaşmasını eleştirirken tutarın hem çok düşük hem de şartlarının çok ağır olduğunu söyledi. Promosyonun aylık 8.33 TL ile 12.5 liraya karşılık geldiğini belirten Öz, “Üç kuruş için, yok kredi kartı alacaksın, yok fatura vereceksin, yok kredili hesap açtıracaksın. Böyle şart mı olur? Şartların yumuşatılması lazım. 3 yıl için verildiği halde birçok emekli o parayı her yıl alacağını sanıyor” dedi. Öz, ağır şartları duyan özel bankaların da harekete geçtiğini belirtirken, özel bankaların ‘Gitmeyin daha fazlasını verelim' diyerek kendilerine teklif getirmeye başladıklarını bildirdi.