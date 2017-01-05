Emekliye cehennem azabı

Şartların birini yerine getirmeyene 300 lira promosyon yok

Promosyonda anlaşma sağlanması milyonlarca emekliyi sevindirdi. Ancak 300 ile 450 TL arasında değişen promosyonları almak isteyen emeklilerin bankalarla zorlu bir süreci tamamlaması gerekiyor. Şartlardan birini dahi yerine getirmeyen emekli promosyon alamayacak.

Bankalarla promosyon anlaşması yapıldığını öğrenen emekliler, maaşlarına karşılık gelen promosyon tutarının emekli aylıklarına eklenip bir defada ödeneceğini düşünüyor. Ancak, bankalarla yapılan anlaşmaya göre promosyonlar 1.5 milyon emeklinin hesabına otomatik olarak yatırılmayacak. Paranın alınabilmesi için her bir emeklinin 3 ay içerisinde bir kamu bankasıyla tek tek sözleşme imzalaması gerekiyor. Üstelik bu şart, maaşını halen herhangi bir kamu bankasından alan emeklileri de kapsıyor.

SGK'YA BLOKE KOYMA YETKİSİ

Anlaşmaya göre, promosyon almak isteyen emekli, öncelikle bir kamu bankasına gidip promosyon anlaşması yapmak istediğini beyan edecek. Banka personeli emekliye bir sözleşme uzatacak. Emekli bu sözleşmeyle, 3 yıl boyunca bu bankaya sadık kalıp maaşını başka bankaya taşımayacağını taahhüt edecek. Emekli, bu sözleşmeyle aynı zamanda SGK'ya maaşına bloke koyma yetkisi verecek. SGK verilen yetki sayesinde, 3 yıl dolmadan sözleşmeden cayan emeklinin aylığından promosyon tutarını kesip bankaya iade edecek.

İKİ FATURA GETİR, KREDİ KARTI AL

Promosyon almak isteyen emekliler ayrıca, elektrik, su, telefon veya doğalgaz gibi her ay ödediği faturalarından en az 2 tanesini bu bankaya getirip otomatik ödeme talimatı verecek. Emekli bunların yanı sıra bu bankadan ya kredi kartı alacak ya da kredili mevduat hesabı açtıracak.

Emekliler faturaları için otomatik ödeme talimatı verecekleri için hesapta sürekli para tutmak zorunda kalacak ve maaşının tamamını çekemeyecek. Bilmeden maaşının tümünü çekip harcayan emeklinin elektrik, su, doğalgaz ya da telefon parasını banka kredili mevduat hesabından ödeyip emekliye faiz borcu çıkaracak. Aynı şekilde kredi kartı ödemeleri için de yine emekli bankada sürekli para bulundurmak zorunda kalacak. Aksi halde emekliler kredi kartı nedeniyle de fazladan faiz yüküyle karşılaşacak.

Enflasyon sepeti değişmeli

Emekliler, yüzde 4.73'lük ocak ayı enflasyon zammına tepki gösterdi. Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, mevcut enflasyon sepetinin yaşantılarından çok uzak olduğunu belirterek, “Yaşam standardımızı yansıtan yeni bir sepeti birlikte oluşturup hesapların ona göre yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

2017 ilk altı ayında uygulanacak artışların emeklilerin beklentilerinden yine uzak kaldığını belirten Duru, “TÜİK'in enflasyon hesabının bizim mutfağımızı yansıtmadığı gerçeğiyle yine karşı karşıyayız. İşte bu yüzden emeklilerin yaşam standardına uyacak yeni bir tüketim kalıbı oluşturularak, hesaplamaların buna göre yapılmasını istiyoruz. Hayatımızda hiçbir yeri olmayan tüketim kalemleriyle yapılan enflasyon hesaplamaları bizim için adil olmayan hesaplar doğuruyor. Bu da bizim gelirlerimizi olumsuz etkiliyor. Bu konuda yetkililerimizden çözüm üretmelerini bekliyoruz” dedi.