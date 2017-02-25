Emekliye keseye uygun tatil imkanı

Muğla'nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'ndeki Dalyan İztuzu Tanıtım Derneği yöneticilerinin girişimiyle emekliler, bu yıl kesesine uygun tatil yapma imkanına kavuşacak.

Yaklaşık 920 bin üyesi olan Türkiye Emekliler Derneği ile yapılan protokol gereği pilot bölge seçilen Dalyan, bu yıl 3 ve 5 günlük tur paketleri ile emeklileri ağırlayacak. Geçen yıl kasım ayında Ankara’da Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Dalyan İztuzu Tanıtım Derneği temsilcileri, Orijinar Travel ve Anadolu Jet yetkilileri emekliler için tatil düzenleme kararı aldı. İlk uygulama olarak da Dalyan’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kefal Balığı Festivali’ne 14 kişilik bir grup davet edildi. Dalyan ve çevresini gezen emekliler bölgeye hayran kaldı. Dalyan bu yılki tatil için pilot bölge seçilerek Emekliler Derneği üyelerine SMS yoluyla tur hakkında bilgiler aktarılmaya başlandı.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün emeklilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle evine kapalı kaldığını ve gezememekten şikayet ettiğini söyleyerek, “Bu anlaşma ile emeklimiz artık uygun şartlarda tatil yapabilecek. Bu muhteşem bölge için emeklilerimize bir kampanya başlattık. Ulaşımı, oteli, üç öğün yemeği bir paket şeklinde emeklinin ödeyebileceği biçimde olacak. Biz emekliden ayda 2 lira aidat aldığımız için onlara maddi destek olabilme imkanımız yok. Çünkü başka gelirimiz yok. Ama bu tür anlaşmalarla bazı imkanlar yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

Orijinar Travel yetkilisi Çiğdem Taşar, ortalama 1500 liralık bir gelirle emeklilerin yüzde 70’inin ömür boyunca hiç tatile çıkamadığını ifade etti. Taşar, “Yüzde 20’ye yakın bir kesim bulunduğu il veya ilçe dışına çıkmamış. Sadece yüzde 10 civarında birkaç yere gitmiş olanı var. Bu projeye ticari anlamda yaklaşmadık. Herkesin desteğiyle güzel bir iş birlikteliği başladı” dedi.