Eminönü’nde son durum!

Yeni yıla günler kaldı. Kimi vatandaş milyoner olmanın hayalini kurarken kimiside yılbaşı alışverişinin telaşında. Eminönü esnafı, vatandaşa yılbaşına girmeden kötü haberi duyurdu.

Yeni yıla girmeye günler kaldı. Ancak vatandaş şimdiden piyangosunu da mutfak alışverişini de tamamlamaya başladı. Bizde sozcu.com.tr olarak Eminönü esnafını ziyaret ettik. Esnaf geçen yıla oranla işlerin iyi olduğunu ancak yılbaşının hemen ardından çarşıdaki ürünlere yüzde 30’luk bir zammın olduğunu söyledi. Şuan karışık kuruyemiş fiyatının 30TL ile 60 TL arasında değiştiğini söyleyen esnaf bu fiyatların yılbaşından sonra zamlanacağını söyledi.

YÜZDE 30’LUK ZAM

Kapalıçarşı'da yıllardır kuruyemiş dükkanı olan esnaf Aydın Akbulut geçen seneye göre işlerin daha iyi olduğunu söyledi. Akbulut konuşmasında” Geçen sene hava koşullarından dolayı işlerimiz kötüydü. Ancak bugün işlerimiz gayet iyi. Fiyatlarda herhangi bir zamlanmada yok. Ancak yılbaşından sonra vatandaşı %30’luk bir zam bekliyor.” ifadelerini kullandı.

İLK BORÇLARIMI ÖDERİM

Yılbaşının yaklaşması ile birlikte vatandaşında piyango umudu büyüdü. Eminönündeki, Nimet Abla’nın önünde uzun kuyruklar oluştu. Nimet abladan Bilet alan Ali Yağmurkaya ‘Eğer piyango size çıkarsa ne yapmayı planlıyorsunuz?’ sorumuza “İlk önce borçlarımı öderim daha sonra tüm paramı inşaata yatırırım. Hepsiyle inşaat yaparım.” şeklinde konuştu. Diğer bir kuyrukta bekleyen vatandaş ise kazandığı paranın yarısını yardım kuruluşlarına bağışlayacağını geri kalanının ise taşınmaz mala yatıracağından bahsetti.

Bayram alışverişinin ilk adresi olan Eminönü’nde esnaf, insanların AVM’lere gitmesinden yakınarak, bayram yaklaştıkça satışların düştüğünü belirtti. Yerli turistin azaldığına dikkat çeken esnaf, satışları en çok Ortadoğu'dan gelen Arap turistlere yaptıklarını söyledi.